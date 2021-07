Na čelu Evrope pred breznom iliberalnosti

Po trinajstih letih je Slovenija ponovno prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Za Slovenijo in Evropsko unijo bo to predsedovanje veliko bolj zahtevno kot prvo. Kompleksnejše mednarodno okolje, izvijanje iz najgloblje recesije po drugi svetovni vojni in negotov potek pandemije po poletnih sprostitvah določajo premislek o politikah sedemindvajseterice za drugo polletje drugega in verjetno ne zadnjega pandemičnega leta. Če je bila še leta 2008 Slovenija kot prva nova članica po veliki širitvi na čelu Evropske unije sprejeta kot zgodba o uspehu tranzicije, je njen položaj tokrat povsem drugačen.