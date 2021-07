Družinsko podjetništvo

EY Slovenija je z nagrado odličnosti za družinsko podjetje 2021 nagradil podjetje Intra lighting. Primorsko podjetje po treh desetletjih prevzema druga generacija v družini, ki nadaljuje doseganje mednarodnega uspeha: letno proizvedejo 200.000 svetil in ustvarijo več kot 30 milijonov evrov prometa. »Biti izbran za zmagovalca je velika čast, še posebno ker v podjetništvu ne obstajata srebrna in bronasta medalja, vedno je samo zlata – ali si dobil posel ali pa ga kljub vlaganju nisi dobil. Nagrada je vsekakor še večja spodbuda in motivacija,« je ob prejemu nagrade poudaril Marino Furlan, ustanovitelj in predsednik podjetja Intra lighting. V podjetju imajo izoblikovano jasno poslanstvo, ki je hkrati tudi konkurenčna prednost: »Ne oblikujemo luči, pač pa svetlobo.« Podjetje je uspešen proizvajalec arhitekturnih svetil, ki jih trži v 68 državah po vsem svetu. V celotni skupini Intra lightning Group imajo zaposlenih več kot 380 ljudi, v matičnem podjetju v Šempetru pri Gorici pa 220. Pomembne vloge v podjetju, ki sta ga pred dobrimi 30 leti ustanovila Marino in Marjetka Furlan, prevzema druga generacija v družini. Sin Anej je direktor razvoja, hči Nika pa vodi projekte v trženju. Oba sta pred dvema letoma postala tudi solastnika podjetja. »Z inovativnostjo, zapisano v DNK podjetja, nenehno mislijo na kupca v iskanju boljših svetlobnih rešitev. Tesno sodelujejo z arhitekti, oblikovalci svetlobe, inženirji in oblikovalci interjerjev po vsem svetu ter za svoje izdelke prejemajo najuglednejša priznanja s področja oblikovanja.