Kadrovanje vlade v DSO Fužine?

Stanovalci, svojci in zaposleni v DSO Fužine so na nogah. Država, ki je tudi ustanoviteljica domov za starejše, želi direktorico Bojano Genorio, ki ji mandat poteče oktobra letos, zamenjati z Matejem Križaničem. V domu na Fužinah so s peticijo proti razrešitvi direktorice zbrali že 200 podpisov.