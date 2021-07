Danes sredi dneva in popoldne bodo predvsem v južni polovici Slovenije nastajala krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je okoli poldneva v občini Bled meteorna voda zalila stanovanjsko hišo.

Na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da bodo ob krajevnih padavinah posamezne reke prehodno narasle, pri čemer bo v večjem delu države, predvsem na jugu, ob nevihtah z nalivi možno tudi hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov.

V zavodu Ustvarimo reševalni pas ob tem voznike pozivajo k previdni in odgovorni vožnji ter svetujejo, naj se na pot odpravijo le, če je nujno. »Če se vozite po avtocesti in nevihtno dogajanje opazite pred sabo, zavijte z avtoceste pri prvem izvozu in pot nadaljujte po regionalni cesti, saj so tam hitrosti nižje in lažje je poiskati zavetje,« svetujejo.

Voznike opominjajo, naj ob nevihti prižgejo dnevne luči na vozilu, saj samo sprednje led luči niso dovolj. Prilagodijo naj hitrost vožnje, po potrebi prižgejo varnostne utripalke, povečajo varnostno razdaljo z drugimi vozili in vozijo po voznem pasu.

Tako zavod kot prometnoinformacijski center opominjata, da ni dovoljeno ustavljanje pod nadvozi ali v predorih. V zavodu Ustvarimo reševalni pas voznike še opominjajo, naj med vožnjo ne snemajo ali fotografirajo dogajanja, v primeru zastojev pa naj ne pozabijo na reševalni pas.