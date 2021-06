Dobrobit živali in varna hrana: celofan mojster Luka Kočevar

Spletni portal Fran pod frazemom »zaviti kaj v celofan« navaja, da to pomeni prikazati kaj lepše, kot je v resnici. Mojster zavijanja v celofan je Luka Kočevar, vodja PR-službe na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Na tem položaju je od leta 2010 preživel šest vlad in štiri ministre. Za nekaj tednov ga je lansko jesen spodnesla le Aleksandra Pivec, vendar je njen naslednik Jože Podgoršek za glavnega propagandista ministrstva znova takoj ustoličil celofan mojstra Luko Kočevarja. Poglejmo, s čim si je prislužil ta mojstrski naziv.