Peter Handke: Moje leto v nikogaršnjem zalivu (Beletrina, 2021) Avstrijski pisatelj Peter Handke je roman Moje leto v nikogaršnjem zalivu napisal leta 1993, postavil pa v »prihodnost«, v leto 1997, in ga zato podnaslovil Pravljica iz sodobnih časov. V tej obsežni prvoosebni pripovedi z močnim vonjem po avtobiografskem se Georg, ki se po odhodu žene preseli v vasico v bližini Pariza, loti detajlirane samoanalize kot partner, prijatelj in pisatelj, pri tem pa ne ostane le pri psihološkem, ampak posega tudi na ekonomsko in politično področje.

Cvetka Sokolov: Bilo je nekoč na deželi (Mladinska knjiga, 2021) Kartonka Bilo je nekoč na deželi, ki jo je z mislijo na najmlajše napisala Cvetka Sokolov, se loteva vprašanja, kako otrokom razložiti spremembe v času. So bile šolske potrebščine vedno enake? Kakšne igre so se igrali otroci? Zakaj je bilo smučanje rezervirano le za dečke? In zakaj so se ljudje v starih časih kopali kar v kuhinji, in to zgolj enkrat na teden? Prababica je že zelo stara, a ko jo vnuka obiščeta, vedno rada pobrska po spominu.

Milan Petek Levokov: Pred katastrofo (eBesede, 2021) Milan Petek Levokov je svoj najnovejši roman Pred katastrofo namenil mladini. Glavno vlogo je zasedel Luka, ki ima posebno srečo, da je njegov stric Marko »prava katastrofa«. Na praznovanje nečakovega trinajstega rojstnega dne je prišel z napravo, ki naj bi privlačila deževne oblake in skrbela za dež, a v resnici omogoča svojevrstno potovanje v času. Dogodivščine, ki sledijo, vsebujejo tudi vampirje, smrtonosni asteroid in kristalno jajce, a s tem nepopisnih zapletov še zdaleč ni konec.

Mirt Komel: Detektiv Dante (Goga, 2021) Nova pripoved Mirta KomelaDetektiv Dante je nekakšna predzgodba k avtorjevemu detektivskemu romanu Medsočje. Dogaja se v Novi Gorici, Erika Tlomma pa prikazuje pred njegovim zlomom in kasnejšimi, znanimi dogodki, a ne skozi njegove oči, ključna postane perspektiva prvoosebne pripovedi njegovega sodelavca Harisa Izmaila. Če se je Medsočje zgledovalo po postmodernih detektivkah, dobimo z Detektivom Dantejem in tremi zaporednimi umori vpogled v zgodovinski razvoj detektivskega žanra.