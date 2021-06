Aretirali žensko s kartonskim transparentom na Touru

Preiskovalci nesreče v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji so sporočili, da so danes aretirali gledalko s kartonskim transparentom, ki je v soboto povzročila množični padec glavnine. Preiskovalci so za AFP dejali, da so formalno identificirali žensko in jo danes priprli.