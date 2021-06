V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo sredi dneva in popoldne pogostejše. Osvežilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V soboto bo povečini sončno.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Alpe je dosegla hladna fronta. Pred njo doteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom malo manj topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo še sončno in vroče. Popoldne bodo v Alpah začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile proti vzhodu in jugu. V četrtek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Ob severnem Jadranu bo še povečini sončno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne pa bo predvsem v mestih na počutje vplivala toplotna obremenitev. V četrtek bo vpliv vremena zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli značilne vremensko pogojene težave.