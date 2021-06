Tekme med Anglijo in Nemčijo vedno spadajo med epske. Uresničile so se napovedi strokovnjakov, da bodo gledalci videli taktični boj z veliko discipline, saj nobene ekipa ni upale tvegati, da bi prejela zadetek. Uvodne minute so pripadle Nemcem, ki pa si niso priigrali priložnosti, ampak so v režiji Havertza zgolj preveč komplicirali pri prostem strelu z roba kazenskega prostora. Za prvo razburjene je v 16. minuti poskrbel Sterling, ki je odlično streljal z 18 metrov, a je še bolj sijajno reagiral v nemški vratar Neuer. Anglija je povezala svoje vrste in prevzela pobudo, vendar nemška obramba je bila zbrana. Oboji so igrali čvrsto, prostora za kombinatoriko je bilo zelo malo. Po pol ure smo končno videli prvo pravo priložnost, ko je Havertz z globinsko podajo našel Wernerja, ki je zdrvel v kazenski prostor, vendar mu je angleški vratar Pickford dobro zaprl kot. V finišu prvega polčasa je bil nemški rešitelj branilec Hummels, ki je dvakrat preprečil, da bi se Kane vpisal med strelce. Zlasti druga priložnost angleškega kapetana je bila izjemna, saj je že prevaral Neuerja.

Nemčija je tudi na začetku drugega polčasa uprizorila nalet. V 47. minuti je Havertz sprožil pravo bombo pod prečko, a se je z izjemno obrambo izkazal angleški vratar. Ko so je kazalo, da se bo tekma razživela, se je znova umirila. V trenutkih, ko je bilo dogajanje na igrišču dolgočasno, je Anglija povedla v 75. minuti. Akcijo je začel in z golom končal Sterling, vmes pa so sodelovali še Kane, Grealish in Shaw. To je bil že tretji gol Sterlinga na letošnjem evropskem prvenstvu. Nemci so krenili po izenačenje, vendar je Mueller iz prostega strela zadel živi, v nemški priložnosti tekme pa pobegnil angleški obrambi in z roba kazenskega prostora streljal mimo gola. Nemških upov na četrtfinale je bilo konec v 86. minuti, ko Shaw Nemcem ukradel žogo, ki je prišla do Grealisah, nato pa je sledil le predložek in gol Kanea z glavo za potrditev zmage.

Anglija je v jubilejni 300. reprezentančni tekmi na stadionu Wembley dosegla 188. zmago (73 remijev in 39 porazov). Anglija ni neporaženosti podaljšala na deset tekem, niz brez prejetega gola pa na šest. Zanimivost: vse tri reprezentance, ki so igrale v predtekmovanju v skupini smrti (Francija, Nemčija, Portugalska) so izpadle že v osmini finala.

Pari četrtfinala: Italija – Belgija, Španija – Švica, Danska – Češka, Anglija – zmagovalec tekme Švedska/Ukrajina.