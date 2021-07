Slovenija je na evropskem oranžnem seznamu, zato Hrvaška za vstop brez karantene zahteva negativen hitri ali PCR-test oziroma ustrezno potrdilo o prebolelosti ali cepljenju. ​Pred odhodom na Hrvaško je priporočljivo, da izpolnite spletni obrazec Enter Croatia.

• osebe, ki so prebolele covid-19 in so bile znotraj 8 mesecev cepljene z vsaj enim odmerkom cepiva.

Največ Slovenk in Slovencev letuje navadno v Istri – glavna lokacija je v Pulju na Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, kjer testirajo tudi ob sobotah in nedeljah, obvezna pa je predhodna najava na mail covidtest@zzjziz.hr . Rezultat za PCR-test boste prejeli v 24 urah, za hitri test pa v eni uri. Testirate se lahko tudi v naslednjih krajih: Plovanija, Buje, Umag, Savudrija, Novigrad, Poreč – Funtana, Vrsar, Rovinj, Bale, Fažana, Medulin in Buzet. V večini primerov testirajo le določene dneve, vsak teden pa delajo nove sezname, zato jih prej pokličite.

Kje se lahko testirate – Kvarner in Dalmacija

V Kvarnerju imajo v zdravstvenih domovih enotne cene 490 kun za PCR-test. Glavni center za testiranja je na Reki, Klinički bolnički centar Rijeka, kjer testirajo vsak dan, tudi med prazniki, od ponedeljka do petka pa tudi v Nastavnem zavodu za javno zdravstvo, Krešimirova 52a, ob sobotah pa v Domu zdravja Zamet, Bože Vidasa 16a. Priporočajo prijavo na rapidcovidtest@domzdravlja-pgz.hr.

Hitre in PCR-teste v mestu Krk izvaja Dom zdravlja, Vinogradska 2b, med tednom od 7.30 do 15. ure, ob sobotah pa od 9. do 12. ure. Prijave na: rapidcovidtest@domzdravlja-pgz.hr. Obe vrsti testov lahko opravite tudi v zdravstvenih domovih v mestih Cres, Rab, Mali Lošinj, Crikvenica, Opatija, Senj in Delnice, hitre teste pa še v nekaterih zasebnih ordinacijah v teh mestih.

V Dalmaciji se boste lahko testirali v mestih Novalja, Zadar, Biograd na moru, Pakoštane, Murter, Šibenik, Trogir – Čiovo, Split, Makarska, Bol, Supetar, Jelsa, Hvar (prijave na covid@florence.hr), Vis, Korčula (prijave na amb.za.covid@dom-zdravlja-korcula.hr), Vela Luka, Mljet, Lastovo, Dubrovnik (covid19@dom-zdravlja-dubrovnik.hr) in Metković.

Pozanimajte se, kako je s čakalnimi vrstami, kdaj se lahko testirate in ali se morate prej prijaviti. Bodite pozorni na podatke, ali test plačate pred prihodom na testiranje ali na kraju samem in ali sprejemajo kreditne kartice. Cene za PCR-teste so od 375 do 950 kun, za hitre teste pa od 100 do 250 kun. vav