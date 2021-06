Hrvati so se na stadionu Parken v Koebenhavnu počutili kot doma, saj so imeli podporo več kot 7000 navijačev. Selektor Dalić je namesto kaznovanega Lovrena v obrambo postavil Čaleta Carja, s koronavirusom okuženega Perišića pa je zamenjal robustni Rebić. Španija je po pričakovanju takoj prevzela prevlado s posestjo žoge in Hrvaška je v prve četrt ure živela na robu prejetega gola. V 15. minuti je bil Koke sam pred Livakovićem, ki pa je s čudežno obrambo preprečil zadetek po strelu z osmih metrov. Štiri minute kasneje je bil Morata pri strelu, žoga se je odbila od roke Vida, a kazni za Hrvate ni bilo. V 20. minuti pa je Hrvaška povedla z najbolj komičnim avtogolom evropskih prvenstev. Pedri - z 18 leti in 215 dnevi postal najmlajši igralec, ki je zaigral v izločilnih bojih evropskega prvenstva - je žogo skoraj s sredine igrišča vrnil vratarja Simonu (član Athletic Bilbao), ki pa je naredil nerazumljivo napako in namesto, da bi jo ustavil, se mu je od noge odbila v mrežo. To je bil že deveti avtogol na letošnje evropskem prvenstvu. Po golu so Hrvati dobili krila, lepi priložnosti sta zapravila Vlašić in Kovačić, ker sta bila nenatančna. Ko je imela Hrvaška veliko premoč in igro pod kontrolo, je Španija izenačila v 38. minuti. Ob kopici podaj in strelov v gneči je hrvaška obramba slabo reagirala, Sarabija pa je z desetih metrov žogo s silovitim strelom poslal v mrežo. Gol je padel v trenutkih, ko je bil sicer nevidni Rebić zunaj igrišča, ker je menjal nogometne čevlje.

Drugi polčas, v katerem je pri Hrvaški Kramarić zamenjal Petkovića, je Španija začela tako kot prvega – z veliko posestjo žoge. Španija je terensko premoč kronala v 57. minuti. Večino dela je opravil Pedri, Torres je podal v kazenski prostor, kamor je priletel desni bočni branilec Azpilicueta in ob slabi reakciji Gvardiola žogo z glavo mojstrsko poslal v mrežo za svoj prvi gol v dresu reprezentance. Hrvati razen priložnosti Gvardiola, kateremu je strel s šestih metrov sijajno ubranil Simon, nato niso resneje ogrozili španskega gola. Ko je Dalić z menjavo iskal udarno zasedbo za izenačenje, je Španija v 77. minuti dosegla z lahkoto tretji gol. Medtem ko je Guardiol naredil veliko napako (za osvežitev je odšel je pit vodo), je Španija hitro izvedla prosti strel, Ferran Torres pa je imel obilo časa za dosego zadetka. Ko je kazalo, da bo Španija rutinirano pripeljala tekmo do konca, so Hrvati izvedli neverjetno vrnitev in izsilili podaljšek z dvema goloma v sedmih minutah. V 85. minuti je Oršić (jeseni leta 2014 je igral za Celje) po nekaj odbitkih v veliki gneči žogo le spravil čez črto, v 92. minuti pa je za izenačenje poskrbel Pašalić s strelom z glavo po imenitni podaji Oršića z boka.

Potem ko sta v podaljšku super priložnosti zapravila Kramarić za Hrvate (sijajno je posredoval Simon) in Olmo za Špance (njegov strel je zadel v peto Vida), je Španija v treh minutah (100. in 103.) prvega podaljška dosegla dva gola. Podajalec je bil obakrat Olmo (nogometno je otroka Barcelone vzgojil zagrebški Dinamo), strelca pa Morata in rezervist Oyarzabal, potem ko je hrvaška obramba naredila dve novi veliki napaki. Drugi podaljšek se je začel s priložnostjo Budimirja, ki je za malo streljal mimo gola, nato pa so Španci z zadrževanjem žoge tekmo mirno pripeljali do konca. Hrvati niso imeli več moči in znanja za še povratek do izenačenja.