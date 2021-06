Prireditveni prostor ob Velenjskem jezeru je zaživel

V Velenju so nedavno s koncertom Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, Sanje Mlinar Marin, Matjaža Jelena in vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile tudi uradno predali namenu kulturni in športnorekreacijski kompleks ob Velenjskem jezeru, poimenovan Vista – park z razgledom.