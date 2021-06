Češka je poskrbela za prvo veliko presenečenje v osmini finala na evropskem prvenstvu. V izjemnem vzdušju, ki sta ga v Budimpešti pripravili nizozemska in češka navijaška armada, je unovčila prednost igralca več. Ruski sodnik Karasev je v 55. minuti po ogledu posnetka VAR izključil nizozemskega branilca De Ligta, ki mu je v dvoboju s Schickom spodrsnilo, nato pa je kot zadnji igralec igral z roko. Z izjemo uvodnih 20 minut je bila Češka z moštvenim duhom ter agresivno in organizirano igro enakovredna tekmica, ob igralcu več pa tudi boljša od Nizozemske, ki včeraj v Areni Puskas ni delovala tako suvereno kot v predtekmovanju, saj je očitno tudi podcenila tekmeca. »Takšne tekme odloči trenutek ali dva. Imeli smo ga s priložnostjo Malena, nekaj sekund pozneje pa smo ostali z desetimi možmi. Do rdečega kartona smo bili boljši in prevladovali,« je menil selektor Nizozemske Frank de Boer.

Čehi so bili potrpežljivi v čakanju na priložnost. Izjemno predstavo po taktični plati z veliko želje po uspehu so kronali z goloma najboljšega igralca tekme Tomaša Holeša, ki je bil pri drugem podajalec, in Patrika Schicka. »Nizozemska je bila favoritinja, zato je nor občutek, ko na takšni tekmi zmagaš z 2:0. Tekmec je imel več žogo v nogah, vendar mu na zaradi moštvene igre nismo dovolili veliko prostora,« je povedal Tomaš Holeš. Češka bo v četrtfinalu igrala z Dansko v soboto v Bakuju.

Italija (dvakrat jo je rešil VAR) je šele v podaljšku strla odpor žilave Avstrije, ki je navdušila z bojevitim in pragmatičnim pristopom. Italija je v prvem polčasu igrala kot doslej na turnirju z veliko ritma in kombinatorike. V drugem so Avstrijci z agresivnim pristopom in veliko teka onemogočili igro italijanske zvezne vrste in bili celo nevarnejši. Zmaga Italijanov je bila prigarana, junaka pa sta z goloma postala jokerja s klopi Frederico Chiesa (gol je dosegel 25 let in 12 dni po tistem, ko je njegov oče Enrico zadel na EP proti Češki) in Matteo Pessina, ki je bil naknadno uvrščen na seznam. Italija je prejela prvi gol, potem ko je na kar 11 tekmah (1169 minut) mrežo ohranila nedotaknjeno.

»Naša zmaga je zaslužena. Dva gola bi morali doseči že prej in sploh ne bi igrali podaljška. Igralci, ki so prišli s klopi, so prinesli pravo miselnost in spremenili potek tekme. Vedel sem, da bo težko. Verjetno težje, kot bo v četrtfinalu. Tekma je bila dober test, da smo pokazali našo mentalno trdnost,« je bil zadovoljen selektor Italije Roberto Mancini, ki je postavil nov rekord v 111-letni zgodovini reprezentance. Niz neporaženosti je povečala na 31 tekem, s čimer je Mancini prehitel legendarnega selektorja Vittorija Pozza, ki je imel med letoma 1935 in 1938 niz 30 tekem brez poraza. Italija je bila zadnjič poražena septembra 2018, ko je v ligi narodov premagala Portugalska v Lizboni z 1:0. Od tedaj je izkupiček Italije 26 zmag in 5 remijev.

»Seveda smo razočarani, vendar je vsa Avstrija je lahko ponosna na to ekipo. Še nikoli nisem prejel toliko pohval od tekmeca. Od začetka tekme smo želeli igrati presing visoko, vendar je bila Italija premočna in ji nismo mogli vsiliti svoje igre. Odigrali smo zrelo tekmo. Vidno je bilo, da smo imeli dober načrt, igralci pa so bili lačni uspeha,« je bil zadovoljen Nemec na klopi Avstrije Franco Foda.