Pred tekmo je prišlo do škandala, saj so nizozemski mediji poročali, da so bile nizozemskim navijačem odvzete zastave v mavričnih barvah, s katerimi so želeli dati podporo skupnosti LGBT. Ko so se pojavile trditve, da je bilo to narejeno po navodilih Uefa, je to odločno zanikala. Obe ekipi sta imeli izjemno podporo z nabito polnih tribun Arene Puskas.

Nizozemci so začeli silovito, imeli pobudo in z močnimi žogami spravljali obrambo Čehov na težke preizkušnje, vendar so bili streli »oranžnih« nenatančni, ali pa je tekmec blokiral njihove poskuse. Po 20 minutah so se Čehi, ki niso igrali klasičnega bunkerja, ampak delovali podobno organizirano in agresivno kot Avstrijci proti Italijanom, otresli pritiska, vzpostavili ravnotežje in prišli do lepših priložnosti. Prvi je s strelom z glavo pokusil Souček, poskus Schicka je ustavil vratar Stekelenburg, v 38. minuti pa je Češka prišla do priložnosti prvega polčasa. Ko je bil Barak, ki je zamenjal poškodovanega kapetana Darida, po izigrani akciji pet metrov od češkega gola, mu je De Ligt (z 21 leti in 319 dnevi je postal najmlajši igralec, ki je za Nizozemsko odigral 30 tekem) z drsečim startom preprečil zadetek in žogo odbil v kot.

V drugem polčasu se je tekma razživela. Čehi so bili še naprej pogumni, Nizozemci pa so v 52. minuti prišli do priložnosti tekme. Malen je prebil češko obrambo, ko pa bi žogo moral le še poslati v mrežo, ga je med preigravanjem zaustavil vratar Seville Vaclik. Že v naslednji akciji so Nizozemci ostali le z desetimi igralci. De Ligt je zaustavil prodirajočega Schicka, sodnik Karasev iz Rusije mu je pokazal rumeni karton, po ogledu posnetka VAR pa rdečega, saj je bil nizozemski branilec zadnji igralec obrambe, ki je žogo namerno ustavil z roko.

Z igralcem več so Čehi potrpežljivo gradili napade in prišli do vodilnega gola v 68. minuti po skrajšanem kotu. Izvajal ga je Barak, Kalas je dobil skok na drugi vratnici in žogo vrnil na prvo, kjer jo je z glavo pričakal vezist praške Slavije Holeš in poslal v mrežo, čeprav sta bila na črti dva nizozemska branilca. Po prejetem golu je igra Nizozemcev povsem razpadla in Čehi so v 80. minuti dosegli drugi gol v režiji podajalca Holeša in strelca Schicka, ki je vpisal že četrti gol na evropskem prvenstvu. Češka bo igrala v četrtfinalu z Dansko v Bakuju v soboto, 3. julija.