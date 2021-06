Tako kot danes to počno že bolj ali manj vsi zvezdniki, je tudi kanadski pevec Bryan Adams z glasovnim sporočilom prek družbenega omrežja sporočil, da je ponosen, da končno lahko razkrije, da je fotograf za Pirellijev koledar za leto 2022. V koledarju, ki ga je leta 1960 začelo izdajati italijansko podjetje za proizvodnjo avtomobilskih pnevmatik, so predstavljeni nekateri največji svetovni modni modeli, od Iman do Kate Moss.

Upodabljajo močne ženske Vsako leto izberejo drugega fotografa, v preteklosti so bili med njimi Annie Leibovitz, Mario Testino in Richard Avedon. Nekoč sugestivne pin-up portrete je v novejšem času zamenjal bolj napreden pristop. Zadnji koledar z naslovom Iščemo Julijo so pri Pirelliju izdali leta 2020 in bilo je videti, kot da italijanski fotograf Paolo Roversi skozi objektiv svojega fotoaparata išče in raziskuje notranjo moč, ženstvenost in nežnost samega Shakespeara. Za umetniške portrete je Roversi uporabil raznoliko skupino žensk, med katerimi so Emma Watson, Yara Shahidi, Kristin Stewart in Rosalia. »Nisem iskal zgolj lepih deklet,« je takrat za CNN povedal Roversi in poudaril, da je iskal dekleta, ki so naravna, z lastno osebnostjo, neodvisne… »Kot je Julija.« Še leto prej, leta 2019, so koledar krasile Julia Garner, Gigi Hadid in baletka Misty Copeland, ki so bile upodobljene kot močne ženske na poti do uresničitve svojih ambicij. Presenetljive portrete je posnel fotograf Albert Watson, ki je dejal, da je za koledar uporabil »ženske, ki so si upale sanjati o stvareh«.