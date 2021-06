Francoz je danes naredil velik korak v boju za naslov prvaka. Potem ko je v sobotnih kvalifikacijah moral priznati premoč Vinalesu, je na dirki ostal spredaj in na koncu tudi odbil poskus napada moštvenega sotekmovalca, z novimi 25 točkami pa je krepko povečal naskok v SP. Zdaj ima na prvem mestu že 34 točk več kot najbližji zasledovalec.

Za njim se je sprva najbolje držal Japonec Takaaki Nakagami, a je v zadnjem delu dirke precej izgubil, v obratni smeri pa je šel branilec naslova Joan Mir, ki je imel le deseto izhodišče na startu, pa se je še prebil na stopničke. Tik pod njimi je na koncu ostal Johann Zarco (Pramac Ducati), ki pa je še vedno drugi za rojakom v seštevku SP; premagal je tudi tovarniškega voznika Ducatija Italijana Francesca Bagnaio, ki je bil šesti, med njima je končal Portugalec Miguel Oliveira (KTM).

Solidno dirko je glede na slabo izhodišče odpeljal tudi nekdanji svetovni prvak Marc Marquez (Honda). Potem ko je prejšnji teden prekinil skoraj 600 dni dolgo zmagovalno sušo, je španski zvezdnik sobotne kvalifikacije končal s padcem in le 20. izhodiščem, a je danes nastopil precej boje in se na koncu prebil do sedmega mesta. Ni pa šlo veteranu Valentinu Rossiju, ki letos v poltovarniški ekipi Yamahe nikakor ne najde stika z najboljšimi, da

V Assnu so danes dovolili ogled dirke 11.500 navijačem, vse skupaj, tako dirkače kot privržence motociklizma, pa zdaj čaka poletni premor. Sezona se bo nadaljevala v avstrijskem Spielbergu 8. avgusta.