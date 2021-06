Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba za osebna vozila za izstop iz države uro in pol, na mejnem prehodu Jelšane med eno in dvema urama. Na mejnem prehodu Dobovec je čakalna doba za osebna vozila do ene ure, prav tako na mejnem prehodu Zgornji Leskovec. Nekoliko hitreje se vozila pomikajo skozi mejne prehode Obrežje, Starod in Dragonja, za izstop iz države je tam treba čakati do pol ure.

Ponekod nastajajo kolone vozil tudi na hrvaški strani meje. Do pol ure čakajo na vstop v Sloveniji vozniki osebnih vozil na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje, Jelšane, Sečovlje in Starod.