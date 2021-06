Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (ZTŠKK) je v sklopu razpisa ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v začetku leta 2020 uspešno kandidiral na javnem razpisu za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, prvi del projekta – digitalizacija kulturne dediščine na Veliki planini – pa je že na ogled. Gre za digitalno inoviranje štirih enot kulturne dediščine na planini – Preskarjeve bajte, Zabrškove bajte, Kapele Marije Snežne in Pastirskega naselja –, ki so vpisne v register nepremične kulturne dediščine. Izkušnjo sestavljajo interpretacijska soba, v kateri so glavnine vsebin predstavljene na dveh zaslonih (večji je občutljiv za dotik), in VR-očala, opremljena s 360-stopinjskim preletom Velike planine. Lokacija interpretacijskega centra z digitaliziranimi enotami je od preteklega tedna v centru mesta v Turističnem informacijskem centru (TIC) Kamnik.

Cilj projekta je drugačno doživetje, kot ga ponuja množični turizem. »Turisti, tudi tisti, ki že imajo določene strokovne podlage, bodo lahko videli in deloma celo doživeli življenje na Veliki planini z atraktivnimi in predvsem zgodovinsko in strokovno točnimi informacijami. Po drugi strani pa lahko do neke mere pričakujemo tudi umirjanje obiska Velike planine in povečanje obiska mestnega jedra v vseh letnih časih,« so sporočili iz zavoda. vl