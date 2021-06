Indira, nekdanja pevka skupine Colonia, navdušila v kopalkah

Podaljšani vikend in vročinski val sta mnoge spodbudila k odhodu na morje. Prijetno temperaturo morja in hlad borovcev na plaži je izkoristila tudi nekoč vodilna članica skupine Colonia Indira Levak, ki se je nekaj dni mudila v Fažani. Seveda niti na dopustu ni pozabila na svoje zveste sledilce na družbenem omrežju, saj je z njimi delila svoje fotografije. Najbolj všečna objava je bila slika pevke, ki pozira v črnih kopalkah. Fotografiji, ki je samo v dveh urah zbrala dva tisoč všečkov, so sledili številni komentarji. Predvsem na račun njenih oblin, ki jih je pevka samozavestno nastavila na ogled in bila seveda za to drzno potezo tudi nagrajena. »Ženska zmaj,« se je oglasil eden od komentarjev. »Videti si fantastično,« je dodala druga oseba. Spomnimo: nekdanja pevka skupine Colonia je pred kratkim zabavala gledalce šova Tvoj obraz ima svoj glas, kjer je bila članica žirije, s svojimi modnimi kombinacijami pa je že takrat znala poudariti svojo postavo.