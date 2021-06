Višnjić se je vrnil na Hrvaško

Goran Višnjić (48) se je sredi junija vrnil na Hrvaško. Podobno kot lani slavni igralec, katerega hollywoodska kariera traja že več kot dvajset let, svojega prihoda v domovino, kamor je prispel na počitnice, ni obešal na veliki zvon. Prihoda ni želel deliti niti s svojimi oboževalci in številnimi sledilci na instagramu. Višnjić je na Hrvaško prispel malo prej kot lani, saj je želel ujeti začetek 61. Mednarodnega otroškega festivala Šibenik, ki so ga odprli v soboto.