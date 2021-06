Grobove so našli, ko je Kanado in svet v začetku meseca pretresla najdba posmrtnih ostankov 215 otrok v množičnem grobišču v nekdanjem katoliškem internatu v Kamloopsu v Britanski Kolumbiji, namenjenem asimilaciji otrok staroselcev. Po najdbi so ob pomoči kanadskih oblasti začeli izkopavanja blizu več nekdanjih internatov za otroke staroselcev po državi.

Kanadsko Združenje suverenih staroselskih narodov (FSIN) je sporočilo, da so v Marievalu našli doslej največje število neoznačenih grobov. Glede na zadnje podatke naj bi šlo za več kot 750 neoznačenih grobov.

Perry Bellegarde, vodja Skupščine prvih narodov, organizacije, ki zastopa pravice Indijancev, je novico označil za tragično, vendar ne presenečenje. Vse Kanadčane je pozval, naj jim stojijo ob strani v teh težkih časih.

Internat v Marievalu na vzhodu Saskatchewana je deloval med letoma 1899 in 1997, preden so ga podrli in nadomestili s šolo.

Kanada izvedla kulturni genocid

Okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi, ki jih je v imenu vlade upravljala katoliška cerkev, prisilno šolali od konca 19. stoletja do 90. let prejšnjega stoletja, kjer so bili izolirani od svojih družin ter odrezani od svojega jezika in kulture. Učence so pogosto fizično in spolno zlorabljali. Po podatkih komisije za iskanje resnice in spravo je v njih umrlo več kot 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Komisija je ugotovila, da je Kanada nad staroselci izvedela kulturni genocid, kanadska vlada pa se je leta 2008 uradno opravičila za dogajanje.

Najdba trupel v Kamloopsu je oživela pozive papežu in katoliški cerkvi, da se opravičijo za zlorabe in nasilje v teh internatih, v katerih so otroke staroselcev prisilno asimilirali. Papež Frančišek je izrazil bolečino ob najdbi, a opravičila ni izrekel. Dejal je, da se pridružuje kanadskim škofom in celotni tamkajšnji katoliški cerkvi v izrazu solidarnosti s kanadskimi ljudmi ter pozval kanadske politične in verske voditelje, naj skupaj "osvetlijo to žalostno zadevo" ter začnejo proces "sprave in celjenja ran".