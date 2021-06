Zgodba z naslovom OneLife Rally je zgodba o dogodku za ljubitelje hitrih avtomobilov, ki je hitro prerasla doživetje in postala pravo gibanje na Balkanu. Letos slavijo šele peto obletnico, rast in mednarodni doseg pa sta naravnost osupljiva. Pohvalijo se lahko z zavidljivo podporo, ki je je deležen redko kateri slovenski, celo regijski dogodek. Podpirajo ga korporacije, kot je eden največjih konglomeratov zasebnega sektorja v Turčiji Dogus Group (v portfoliu ima 250 podjetij), najhitreje rastoče trgovsko podjetje z naftnimi derivati iz Bosne in Hercegovine Hifa Petrol, Betwinner, Omegapro, Gioelli Leonardo, Boris Becker, Ap corse, tesno sodelujejo tudi z Združenjem Srce za otroke, obolele za rakom. Gibanje ima naboj. Ogromno spletnih sledilcev. Močan socialni kapital. Finančno moč. In motivacijo, da Balkanu vdihne privlačnost in pospeši gospodarski razvoj.

Nik Papič, soustanovitelj, tik pred sobotnim startom dogodka pojasni, da izbor letošnje startne točke relija ni naključje. Carigrad je simbol povezovanja, multikulturnosti, je spoj 1500-letne tradicije in vrveža sodobne metropole. Kar 200 let je bilo pristanišče v Bosporski ožini, ki povezuje Azijo in Evropo, za javnost zaprto. Na dan začetka petega OneLife Rallyja, to je 26. junija, pa bo carigrajski Galataport, fascinantno pristanišče, ki meri 1400 kvadratnih metrov in katerega obnova je vredna več kot 1,4 milijarde evrov, prvič odprl svoja vrata. To je zgodovinski dogodek. Korenini v filozofiji združevanja in mladostniškem entuziazmu ekipe, ki jo poleg Papiča predstavljajo zagnani talenti iz Hrvaške, Bosne in Slovenije. »Naš start v Carigradu je prvi dogodek v Galataportu, kar je svojevrsten mejnik. Je simbol povezovanja med vzhodom in zahodom. Da imamo čast tako grandiozno začeti reli, daje našemu dogodku še dodano težo,« poudarja Nik Papič. Vsako leto se na reliju zbere okoli 100 redkih modelov prestižnih avtomobilskih znamk, kot so Lamborghini, Ferrari, McLaren. Letos bo mogoče videti celo lamborghini SVJ in ferrari 812 Superfast s športnim izpuhom novitec, zelo redek model lamborghinija, imenovan murcielago, in ferrari 488 z močjo 800 konjskih moči. Vozniki prihajajo z vsega sveta, od Norveške, Rusije, Dubaja, Anglije in seveda tudi do Slovenije in držav nekdanje Jugoslavije.

Zakaj Balkan?

OneLife Rally je bil sprva »zgolj« prestižni dogodek za ljubitelje športnih avtomobilov. Kmalu pa je postalo jasno, da naša regija potrebuje in zmore več. Papič je prepričan, da je čas, da Balkan naredi miselni premik. »Izvažati moramo, ne uvažati, navduševati druge, ne se 'napajati' od drugih. Verjamem, da ima ta del Evrope še neizkoriščen potencial, je bazen, od koder prihajajo odlični inovatorji, športniki, podjetniki, kljub težki gospodarski situaciji se tu še vedno sliši glasbo, dobro se je in veseli. Balkan je specifičen, včasih za tujce tudi nerazumljiv, zato je pomembno, da zadržimo mlade talente in da za svet naredimo čim več dobrega.«

Med partnerji dogodka je inovativno, najhitreje rastoče naftno podjetje v Bosni in Hercegovini, Hifa Petrol. Direktor Ahmed Ahmetlić ob tem pove: »Prepoznali smo misijo in cilj fantastičnega OneLife Rallyja, zato smo se priključili njihovi poti. Družijo nas sorodne ideje, spoštujemo podobne vrednote in z enakim žarom želimo mladim pomagati, da uresničijo svoje osebne in poslovne sanje.« Hifa Petrol zaposluje 420 ljudi, povprečna starost njihovih sodelavcev je 28 let. Posebno pozornost namenjajo izobraževanju mladih, kreiranju dobrih delovnih pogojev – z namenom, da bi mladi prepoznali njihovo podjetje kot priložnost, da zgradijo svojo kariero v Bosni in Hercegovini in tam tudi ostanejo. »Leta 2015 smo zagnali projekt Najboljši z najboljšimi, prek katerega podpiramo mlade športnike. Pomagamo jim na poti do uspeha in tako zadržimo talente doma. Tudi sicer kot zaposlovalec mladih aktivno sodelujemo v postavljanju dobrih temeljev za karierni razvoj.«

Dogodek podpira tudi največja veriga prestižnih hotelov v BiH Europe Group. Direktorica Berina Bajrović ob tem poudarja, da je tradicija hotelov Europe edinstvena v JV Evropi in šteje že 140 let. »Naši hoteli so središče vseh družbenih aktivnosti v BiH, kot družbeno odgovorno podjetje in lider v svoji panogi že od nekdaj podpiramo kulturo in dogodke, ki prispevajo k razvoju naše regije. V izjemno veselje nam bo gostiti ljubitelje superavtomobilov. OneLife Rally poleg promocije 'vožnje s filozofijo' in mreženja zasleduje cilj promovirati regijo in pokazati mladim, da je uspeh mogoč, če si ga le dovolj želijo in pri tem vztrajno delajo. Za turizem BiH so tovrstni dogodki vsekakor dobrodošli. OneLife Rally bo velika atrakcija za razvoj turizma celotne regije. Kot vsi dogodki ima tudi ta edinstveno sposobnost, da združi ljudi in daje krila skupnim prizadevanjem za boljši jutri. »To bo dogodek, ki bo še dolgo ostal v spominu prebivalcev in obiskovalcev Sarajeva ter bo močno pripomogel k razvoju naše države.«