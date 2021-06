Slovenija je imela pred zadnjim krogom vse v svojih rokah, ni želela, da ji polfinale rešujejo drugi. Na papirju niti ne bi smela imeti težkega dela, saj so Bolgari v Riminiju zbrali le dve zmagi. In ga tudi ni imela. Nekaj manjših težav je bilo le na samem začetku, ko pa je ujela ritem, jo je bilo nemogoče zaustaviti.

Pomembnost tekme je na začetku naredila svoje. V slovenski vrsti je bilo nekaj nervoze, napaki Alena Pajenka in Klemna Čebulja sta Bolgarom omogočili vodstvo s 4:1, toda stvari so hitro prišle na svoje mesto. Slovenci so na deveti točki tekmece ujeli, Tine Urnaut jih je prvič popeljal v vodstvo, z njegovim asom je bilo že 12:9.

Najvišje vodstvo slovenske ekipe je bilo pri izidu 19:15, ki ga je postavil Rok Možič, Mariborčan je v prvih dveh nizih menjal Urnauta, tretjega pa odigral v celoti. Bolgari so se do konca niza sicer približali, po bloku Čebulju na 22:23, toda Slovenci so zadržali mirne živce in Jan Kozamernik je izkoristil drugo zaključno žogo svoje ekipe.

Slovenci so po dobljenem nizu lažje zadihali, na začetku drugega niza se povsem sprostili in ujeli pravi ritem. Po točki Tončka Šterna je bilo 6:2, po asu Pajenka 9:4, prednost je nato še naraščala, najvišja je bila pri izidu 20:10, te pa niso mogli več zapraviti.

Tudi v tretjem nizu je bilo vprašanje zmagovalca hitro rešeno. Povsem sproščeni Slovenci so igrali odlično, razpoloženi Možič jih je popeljal v vodstvo z 10:4, v igro sta vstopila še Sašo Štalekar in Jan Klobučar, a na igrišču se ni veliko spremenilo, tako da je Slovenija gladko prišla do zmage in polfinala.

Slovenci, ki so tako predtekmovanje končali z 12 zmagami in tremi porazi (Srbija, Nemčija, Brazilija), bodo v polfinalu igrali s Poljaki, v predtekmovanju so jih že premagali. Drugi polfinalni par sestavljata Brazilija in Francija.