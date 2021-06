V prestolnici cepljenje poteka v parku Tivoli in v Vilharjevem podhodu, od 17. ure pa tudi v Filipovem dvorcu v središču mesta.

V parku Tivoli je bilo do 12. ure cepljenih 20 oseb, na cepilnem mestu v Vilharjevem podhodu med 14. in 16. uro pa 22 oseb, je za STA povedal pomočnik direktorja za organizacijo dela Zdravstveni zavod Zdravje Miha Plank. Dodatnih podatkov zaenkrat še nimajo.

Za danes so imeli na voljo 100 cepiv podjetja Janssen in 500 cepiv podjetja Pfizer in BioNTech, za četrtek pa jim je Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotovil večjo dobavo, za katero upajo, da bo zadostovala do konca tedna, je pojasnil Plank.

Če se bo večal interes za cepljenje, so pripravljeni tudi povečati število mobilnih enot po celi Sloveniji. Kljub majhnemu interesu v prvem dnevu množičnega cepljenja v Ljubljani, je Plank dejal, da so majhen odziv pričakovali. Krivdo za to pripisuje visokim temperaturam ter slabi in pozni promociji množičnega cepljenja.

Ker mora biti cepivo proti covidu-19 pravilno hranjeno, ga na mobilne lokacije dovažajo v manjših količinah, kjer ga hranijo v prenosnih hladilnikih. Po potrebah ga nato dodatno dostavljajo z matične lokacije v Vilharjevem podhodu, kjer jih shranjujejo v hladilnikih.

Vsem, ki se bodo cepili na njihovih cepilnih mestih, bodo omogočili tudi covidno potrdilo. Organizirali so se tako, da bodo osebe dali v register, te pa bodo po dveh dneh od prejema vseh odmerkov potrdilo lahko prevzele osebno ali po pošti, je še dodal.

Cepljenje sicer izvajajo na vseh lokacijah, kjer so do sedaj že izvajali testiranje s hitrimi antigenskimi testi, poleg teh pa bodo dodajali tudi dodatna mobilna cepilna mesta. »Začeli smo v Ljubljani, od jutri naprej pa bomo tudi še v Kamniku, potem dodajamo še Šenčur, Brda in tako naprej,« je dodal. Edina lokacija, kjer vzporedno ne opravljajo hitrih testov, je Filipov dvorec.