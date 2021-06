V judu na OI pet slovenskih predstavnikov

Mednarodna judoistična zveza (IJF) je danes objavila imena potnikov na olimpijske igre v Tokiu na Japonskem. Med njimi je pet slovenskih predstavnikov, štiri v ženski in en v moški konkurenci. Judoistične boje med 24. in 31. julijem so si zagotovili Tina Trstenjak, Maruša Štangar, Kaja Kajzer, Ana Velenšek ter Adrian Gomboc.