Tekma z Američani, odbojkarsko velesilo je bila za četo Alberta Giulianija zelo pomembna. V boju za tretje ali četrto mesto po rednem delu je bil zadnji ciklus treh tekem nujno začeti zmago, še posebno, ker so tako Francozi kot Srbi že pred tem uspešno opravili svojo nalogo.

In Slovenci niso razočarali. Še enkrat so pokazali svoj borben značaj, se vrnili iz izgubljenega položaja, zaostajali so z 1:2 in 20:23 v nizih, nato pa dobili še izenačen "tie break".

Slovenija se bo v torek pomerila z Japonsko, nato pa jo v sredo čaka še Bolgarija.