Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca prvi del priprav na kvalifikacije za olimpijske igre opravila v Zrečah, nato pa se preselila v Ljubljano in odigrala dve pripravljalni tekmi s Hrvaško, se od sobotnega popoldneva izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića poti na Bledu, natančneje v športni dvorani v Radovljici. Sekulić lahko končno računa na polno ekipo, saj sta se kot zadnja priključila še Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić, ter pospešeno kuje taktiko za Kaunas. Kar je bilo mogoče videti na tekmah s Hrvaško, je obetavno, a celoten strokovni štab z igralci vred v en glas ponavlja, da to ni bilo še niti blizu tistemu, kar pričakujejo v Litvi.

»V zadnjem tednu pred odhodom v Kaunas je poudarek na uigravanju. Igralci morajo spoznati Tobeyja in on njih. Poleg tega se morajo vsi naučiti igrati z Luko. To ni isti igralec, kot je bil pred štirimi leti, čeprav je bil že takrat zelo dober. To je še precej izboljšana verzija Luke Dončića. Torej, moramo se čim bolje uigrati, po drugi strani pa imamo še precej rezerve v obrambi. Na tekmah s Hrvaško je bilo očitno, da smo na nekaterih nasprotnikovih igralcih, ki so odlični strelci, delali precej napak. To pa je posledica pomanjkanja skupnega treninga ter tega, da igralci iz klubov pridejo vsak s svojo filozofijo. Zdaj je na nas trenerjih, da jih v kratkem času kar se da dobro uskladimo,« pravi selektor Aleksander Sekulić, ki je lahko zadovoljen z delovno vnemo igralcev in odličnim vzdušjem v moštvu. Izstopa želja po zmagovanju v prav vsakem izzivu, zato se tudi različne igrice za ogrevanje sprevržejo v tekmovanje s precej zbadanja in smeha. Če je obramba tista, ki potrebuje popravke, pa je Sekulić bolj zadovoljen z napadalno formo večine nosilcev. »Nekateri so skočili naravnost iz klubskega v reprezentančni dres. Poskušali bomo jezditi val dobre forme, ki so jo prenesli iz klubov, hkrati pa moramo biti pametni in poskrbeti, da ne bodo pregoreli in da bodo v Kaunas prišli sveži.«

Da je obramba tisto glavno, za kar morajo delati pred odhodom v Litvo, se strinja tudi Klemen Prepelič. Pravijo, da je v veliki večini povezano z željo, a če ekipa pri branjenju ni usklajena, prav tako nastajajo luknje, ki jih najboljše ekipe znajo izkoristiti in kaznovati. »Treba bo dvigniti raven igre v obrambi. Napad ne bo problem, saj je očitno, da imamo v rokah in nogah na vsaki tekmi 90 točk ali več. Treba bo pokazati še več želje ter dodati tudi nekaj pravil, da bomo točno vedeli, kako v določenih situacijah braniti nasprotnika. Na tem je poudarek na Bledu in prepričan sem, da bomo do Kaunasa stvari postavili na svoje mesto,« pravi Klemen Prepelič, ki je presrečen, da ima priložnost deliti slačilnico z Luko Dončićem. »Vse njegove številke in individualni dosežki pričajo o tem, za kakšnega igralca gre. A kar je najbolj pomembno – dodal jim je tudi moštvene lovorike. Z Goranom Dragićem nas je popeljal do naslova evropskega prvaka, nato pa z Realom osvojil vse, kar se je dalo, ko se je poškodoval Sergio Llull in je vse padlo na njegova ramena. Temu je dodal še tri vrhunske sezone v ligi NBA. Ni dvoma – zame je najboljši košarkar na svetu.«