Kot je pojasnil Čemažar, so jim prihodki lani v primerjavi z letom 2019 kljub epidemiji in z njo povezanimi ukrepi upadli le za dva odstotka. Dodana vrednost na zaposlenega je znašala 47.000 evrov in je v trendu rasti, kar je tudi velik cilj podjetja. Letos naj bi dodana vrednost na zaposlenega že dosegla 50.000 evrov. Letos načrtujejo, da bodo ustvarili več kot 170 milijonov evrov prihodkov in presegli lanski poslovni rezultat. »Za letos smo z naročili zasuti, vendar negotovost ostaja, saj je povečano povpraševanje tudi rezultat načrtnega kopičenja varnostnih zalog po dobaviteljski verigi,« je izpostavil Čemažar.

Negotovost na trgu surovin in polizdelkov

Kot je povedal, še naprej sledijo svoji strategiji trajnostnega razvoja in zviševanja dodane vrednosti. Ob tem jih letos poleg pomanjkanja delavcev pesti še velika negotovost na trgu surovin in polizdelkov. Ti so se močno podražili, hkrati pa so dobave vse bolj negotove. Dobavni roki so se podaljšali, zaradi nedobave materialov so na enem od pomembnih programov primorani začasno celo ustaviti proizvodnjo. Že od lanskega decembra se v Domelu, ki v Sloveniji zaposluje nekaj več kot 1300 ljudi, soočajo tudi s pomanjkanjem delavcev. Največ težav imajo s pridobivanjem delavcev za tovarno v Železnikih, medtem ko je za obrata v Retečah in Škofji Loki iskanje delavcev lažje.

Trenutno bi v Domelu takoj zaposlili 20 delavcev za proizvodnjo in tako razbremenili obstoječe ekipe. Iščejo tudi mojstre, vodje izmen, orodjarje, CNC-operaterje, tehnologe in druge. Še posebej težko je dobiti delavce, ki bi delali v štirih izmenah, zato se takšnemu delovnemu urniku izogibajo, zaradi začasnih povečanih potreb na enem od programov pa so primorani delati tudi v tem neugodnem režimu.