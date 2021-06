Po mnenju raziskovalcev iz Scrippsovega inštituta za oceanografijo v Kaliforniji obstaja kar 50-odstotna možnost, da bo jezero Mead, ki je ključni vir vode za milijone ljudi na jugozahodu ZDA, do novembra leta 2021 presahnilo, če se podnebne spremembe ne bodo umirile in se ne bo zmanjšala poraba vode. Pomanjkanje vode največ preglavic povzroča kmetom, in hidroelektrarnam, zaradi suše so v skrbeh tudi okoljevarstveniki.

Jezero Mead in jez Hoover ležita med državama Arizona in Nevada ob reki Kolorado, okoli 35 kilometrov jugovzhodno od Las Vegasa. Voda iz reke Kolorado oskrbuje s pitno vodo Arizono, Nevado in nekatere dele Mehike. Jez Hoover pa skrbi za proizvodnjo elektrike na delih Arizone, Kalifornije in Nevade.