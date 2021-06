Skupina enajstih odraslih in otrok je nedeljsko popoldne preživela na Dravinji in Dravi. Na izlet so se odpravili v napihljivih plovilih, v dveh kanujih in čolnu. Na sotočju Dravinje in Drave v bližini Dravovcev v občini Videm je nekaj pred osmo uro zvečer kanuja prevrnilo, zaradi česar je v vodo popadalo sedem ljudi. Štirje iz čolna so skočili za njimi, da bi jim pomagali, so sporočili s policijske uprave Maribor. »K sreči so se vsi uspeli rešiti,« so še dodali. Poškodovanih po njihovih informacijah ni bilo, so pa dve osebi preventivno odpeljali v bolnico na Ptuj.

Do nesreče je prišlo zaradi visokega vodostaja, povečanega pretoka reke in nastalih brzic, so zapisali na facebook strani 112 PTUJ, na kateri gasilci iz regije ljudi osveščajo o lokalnih intervencijah. Na pomoč je priskočilo 73 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Videm, Ptuj, Tržec, Leskovec, Stojnci in Nova vas. Enajsterico so reševali in iskali na dolžini sedem kilometrov, a so se ponesrečeni uspeli sami rešiti iz vode.