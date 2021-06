Rimskokatoliška cerkev bi enega ustanovnih očetov sodobne in povezane Evrope Roberta Schumana lahko razglasila za svetnika. Pot do tja je sicer dolga, se je pa odprla s sobotno odločitvijo papeža Frančiška, ki je potrdil dekret, s katerim priznava »junaške kreposti« nekdanjega francoskega premierja in zunanjega ministra, ki je umrl leta 1963.

Schuman je v svoji znameniti deklaraciji 9. maja 1950 (kar je zdaj dan Evrope) predlagal oblikovanje nadnacionalne gospodarske skupnosti za premog in jeklo, ki se je razvila v Evropsko gospodarsko skupnost in leta 1993 v Evropsko unijo. Njegove zamisli so bile temelj za rojstvo evropskih institucij, vlogo pa je imel tudi pri nastajanju zveze Nato. Velja za enega najvidnejših očetov Evrope, bil je tudi globoko veren katolik, že več papežev pa je javno hvalilo njegovo delo, ki je pripomoglo h končanju cikla vojn na stari celini.

Do svetništva dva čudeža Postopek do razglasitve svetništva oziroma kanonizacije lahko traja mnogo let. Potem ko so mu zdaj priznali junaške kreposti, bi mu morali pripisati en dokazani čudež, da bi ga razglasili za blaženega, in še enega, da bi postal svetnik. Takšen čudež je pogosto medicinsko nepojasnjena ozdravitev vernika, ki se je nekomu priporočil v molitvi. Za Schumanovo razglasitev za svetnika si že dolgo časa prizadeva leta 1988 ustanovljeni francoski inštitut Saint Benoit. Že leta 1990 je lokalni škof v Metzu odobril začetek postopka zbiranja gradiva za utemeljitev svetosti Schumana, imenoval je tudi postulatorja, ki je vodil raziskavo z zaslišanjem vrste prič in pisnimi utemeljitvami. Na ravni škofije se je postopek končal leta 2004, navaja spletna stran robert-schuman.com. Gradivo je potem prejela kongregacija za zadeve svetnikov, ki deluje v okviru rimske kurije in nadzira celoten postopek razglašanja svetnikov.