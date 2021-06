Čeprav je petkov večer povsem pripadel Luki Dončiću, ki so ga navijači na pripravljalni tekmi slovenske reprezentance proti Hrvaški pred kvalifikacijami za olimpijske igre v Stožicah sprejeli kot božanstvo, je nase močno opozoril še nekdo – Mike Tobey. 26-letni Američan, ki je v pred kratkim končani sezoni v Valencii delil slačilnico s Klemnom Prepeličem, je že imel sestavljen načrt poletnih počitnic v domovini, a ko je prišel klic Slovenije ter s tem priložnost, da zaigra z Dončićem in se bori za nastop na olimpijskih igrah, ni okleval. Že na prvi tekmi v slovenskem dresu pa je pokazal, zakaj si ga je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije s selektorjem Aleksandrom Sekulićem na čelu tako želelo v izbrani vrsti. 26 točkam je namreč dodal še enajst skokov, z zabijanji pa poskrbel, da mu je slovenska publika že na debiju skandirala. »Tega zagotovo nisem pričakoval, a sem se počutil izjemno,« je povedal zgovorni Mike Tobey. Na pripravah na Bledu je v soboto popoldne pozdravil še Vlatka Čančarja in Alekseja Nikolića, ki sta se kot zadnja pridružila moštvu. Selektor Aleksander Sekulić ima tako do petka, ko sledi pot v Kaunas, na voljo 15 igralcev, ki se bodo v tem tednu poskušali kar se da dobro uigrati.

Le tekel in spremljal Dončićeve podaje

»Videli ste, da se je Tobey neverjetno hitro vklopil v moštvo. Lahko vam povem, da je komaj čakal na državljanstvo in da je izredno motiviran. Dolgo smo s štabom premlevali, za koga naj se odločimo, na mizi pa je bilo kar nekaj imen. Pazili smo na to, da ima igralec dober karakter in da ustreza naši igri. Takoj po mojem imenovanju za selektorja sem nato vodstvu zveze predlagal njegovo ime in vesel sem, da se je vse uspešno izteklo,« je po petkovi pripravljalni tekmi povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić. Da se je Mike Tobey resnično neverjetno hitro ujel s soigralci, je bilo očitno na igrišču, kjer je bilo videti, kot bi bil že leta v slovenski izbrani vrsti. Jasno je, da ima ogromno zaslug za to Luka Dončić, s katerim vse na košarkarskem parketu postane precej lažje. »Proti Hrvaški sem dosegel nekaj najlažjih točk v karieri. (smeh) Vsi vemo, kakšen igralec je Luka. Košarkarsko igro vidi v drugačni dimenziji od drugih. Če sem iskren, sem samo tekel in gledal, kje je žoga. Vedel sem, da mi jo bo Luka podal tja, kjer mora biti, da jo samo porinem skozi obroč. Neverjeten je,« se je petkovega dogajanja včeraj na Bledu spomnil Mike Tobey.

Kdaj natančno je prvič izvedel, da ima možnost igrati za Slovenijo, se ne spomni. Ve le, da mu je to omenil Klemen Prepelič na enem izmed treningov Valencie, nato pa takoj tudi njegov agent. »Časa za izvedbo vsega potrebnega ni bilo veliko. Takoj sem privolil in na koncu smo ujeli vse zahtevane roke. Zahvalil bi se vsem, ki so poskrbeli, da je bilo tako,« je dejal ljubitelj narave, ki se je ravno zaradi številnih naravnih lepot Slovenije takoj zaljubil v svoj zdaj drugi dom. »Neverjetno lepo je tu. Toliko narave, to je nekaj izjemnega. Takoj ko sem imel možnost, sem se sprehodil okoli Blejskega jezera in odšel malo v gozd,« je razkril v bližini New Yorka rojeni Američan, ki si nikoli ni predstavljal, da bo imel možnost zaigrati na olimpijskih igrah. »Jasno je, da ameriškega košarkarskega dresa ne bom nikoli nosil. Že kot otrok sem vedno spremljal poletne olimpijske igre. Da bi dejansko nastopil na njih, bi bilo nekaj posebnega.« Ko so za igranje v slovenski reprezentanci izvedeli njegovi prijatelji, je dobil nekaj zanimivih sporočil. »Odgovoril sem jim, češ kaj se čudijo, saj sem bil tukaj rojen in vzgojen. (smeh) Bili so presenečeni, a me vsi podpirajo in so veseli, da sem dobil to priložnost.«