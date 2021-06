»Dober dan, dostava!« Stavek, ki ga v času, ko vse več ljudi nakupuje po spletu, naj gre za obleke, knjige, tehnične predmete ali pa zgolj za naročanje večernih obrokov, slišimo vse pogosteje, bo od jutri naprej povezan tudi s sodobno umetnostjo. Neobičajno skupinsko razstavo Gallery.Delivery (kar bi lahko prevedli kot »galerijska dostava«) z artefakti desetih umetnic in umetnikov mlajše generacije si bo namreč mogoče naročiti (le) prek spleta ter si jo nato ogledati v udobju lastnega doma.

Postopek je podoben kot pri naročilu hrane: naročnik na spletni strani (https://gallery.delivery/) vpiše svoj naslov ter določi datum in čas dostave, ob izbranem terminu pa mu bo dostavljalec na dom prinesel razstavo, zapakirano v torbi, docela podobni tistim, ki se uporabljajo za razvoz hrane. Toda drugače kot pri običajni dostavi kurir ne bo preprosto predal pošiljke in se poslovil – razstavo bo tudi postavil, na kratko predstavil posamezna dela, naposled pa jih bo ponudil tudi na prodaj. »V tem pogledu kurir ni več le dostavljalec, temveč nastopa tudi kot kustos, prodajalec umetnin in performer, ki s postavljanjem razstave proizvede umetniški dogodek,« pravi Jure Kirbiš, sokurator projekta, ki ga je pripravil zavod za sodobne umetnosti Aksioma.

Projekt Gallery.Delivery tako na eni strani preizkuša mejo med materialnim in virtualnim, raziskuje nove možnosti posredovanja umetnosti oziroma dela sodobno umetnost »dostopnejšo«, saj se da razstavo zaradi njene prilagodljive zasnove ponuditi skorajda kjer koli – v stanovanju, v pisarni, na zabavi, nemara celo na pikniku. »V tem smislu se navezuje na spreminjanje življenjskih navad ter omogoča doživetje umetnosti neodvisno od tradicionalne galerijske bele kocke – seveda pa tovrstne razmere po drugi strani tudi kritično premišljuje,« ugotavlja Kirbiš. »Še dodatne, rahlo nepričakovane razsežnosti je projekt dobil ob pandemiji, ki je ustavila javno življenje in pospešila digitalizacijo vsakdana.«

Razstava v nahrbtniku

Izbor umetnic oziroma umetnikov za slovensko različico razstave, naslovljeno z Live, Laugh, Love, sta opravila Kirbiš in Janez Fakin Janša. Poiskala sta jih med tistimi, ki so v preteklosti sodelovali v podpornem programu U30+, ki ga v Aksiomi namenjajo mladim ustvarjalcem (ravno te dni je izšel razpis za prihodnje leto). »Gre za generacijo umetnikov, ki je zrasla v okolju digitalnih rešitev; zanje smo vedeli, da bodo razumeli logiko tega projekta, ki se večplastno dotika sodobnosti,« pravi Kirbiš. »Obenem pa je to tudi razstava, ki jo je treba nekako spraviti v en sam nahrbtnik – in ta ne sme biti pretežak.«

Povabljeni avtorji so tako ustvarili nova dela, primerna zasnovi razstave, vseeno pa so nastali sila raznovrstni artefakti, od različnih objektov do spletne strani ali zvočne instalacije. Skupno jim je to, da gre za domiselne, pogosto precej duhovite izdelke z jasnim sporočilom in angažirano vsebino, ki bodo naročnika »začasne galerije« zabavali vsaj tisto uro, kolikor približno traja celotna razstava – morda pa bo kateri izmed njih dobil tudi častno mesto na policah njegove dnevne sobe.