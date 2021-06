Ne bom iskal alibijev in krivcev za nastali položaj. Jaz sem selektor in nosim največjo odgovornost. Na igrišču ne delujemo tako, kot bi morali. Nismo kompaktni, še posebej v prvem polčasu tekme s Češko smo zatajili. Enajstmetrovke ni bilo, Češka pa je bila nagrajena za trud. Sedem ali osem igralcev je na priprave prišlo poškodovanih ali nepripravljenih. Kovačić dolgo ni igral zaradi poškodbe, tukaj so še Vlašić, Lovren, Vrsaljko… Veliko razlogov je za naše slabe predstave, vendar jih ne bom našteval. Odgovornost je moja.

V boj za osmino finala. To ni hrabra Hrvaška, niti ni na ravni svetovnega prvenstva 2018, a še vedno upamo, da nam bo uspelo.

Imel sem drugačno vizijo, a po analizi treninga smo pripravljali najboljše rešitve. Zgodbo smo sestavljali izključno na podlagi dogajanja na treningih. Po tekmi s Češko imamo tri dni za temeljito pripravo proti motivirani Škotski. Morali bomo igrati hitro in imeti veliko energije.

Češka nas je konkretno nadigrala v tekaških sposobnostih. Že na svetovnem prvenstvu sem govoril, da rezultat ustvarja vzdušje v reprezentanci. Tako je tudi tokrat. Potrebujemo zmago, ki je še nismo dočakali. Vedno smo v zaostanku in nikakor nam ne uspe zaigrati v normalnem ritmu. Pripravljenost igralcev? Povedal sem že, da so nekateri igralci prišli na zbor s težavami. Sedaj nimamo časa za velike spremembe. Pomembno je, da s psihološkega vidika dvignemo igralce.

Škotska bi lahko več iztržila proti Češki, a je prejela nesrečna zadetka. Proti Angliji so igrali zares dobro. Škoti imajo kakovostno zasedbo in zmaga v zadnjem krogu tudi njim prinaša napredovanje med šestnajsterico najboljših reprezentanc. To bo zahtevna tekma. V napadu imajo igralca, ki je zelo čvrst in dobro skače.

Moje celotno življenje je boj, vendar ne bežim od odgovornosti. Imam veliko energije in nogometašem sem povedal, da verjamem vanje. Prepričan sem, da imajo dovolj ponosa za prvo zmago na prvenstvu. Vsi so nas prečrtali in to mora biti naš motiv, da obrnemo zgodbo in uspešno zaključimo skupinski del. Razumem, da nas mediji in navijači kritizirajo, vendar si reprezentanca zasluži podporo zaradi preteklih uspehov in nove priložnosti, ki nam jo je podaril bog. Cilj je, da se uvrstimo v izločilne boje in sebi dokažemo, da zmoremo. Po svetovnem prvenstvu smo osvojili prvo mesto v kvalifikacijah, kjer smo imeli najtežjo skupino. Izgubili smo le sedem točk. V ligi narodov smo bili do zadnjih desetih minut v igri za uvrstitev na turnir najboljše četverice. Na tekmi s Škotsko bomo morali vložiti ogromno napora. Ne smemo dovoliti, da bi nas tekmec znova nadigral v teku.

Veliko energije je porabil na obeh dosedanjih tekmah. Zanj na igrišču ni enostavno, saj ima ogromno zahtevnih nalog. Bil je najboljši posameznik na tekmi s Češko in z njim ni nobenih problemov.

To me ne zanima. Ni bilo stikov. Osredotočen sem na evropsko prvenstvo in hrvaško reprezentanco.

Povzeto po Index.hr