Ogromno je bilo že govora o tem, kako so enoprostorci v zadnjih letih drug za drugim jemali slovo. V proizvodnji je tako tistih, ki smo jih dolga leta poznali kot edine »prave«, ostalo izjemno malo, pa še ti bodo očitno v naslednjih letih večinoma šli po poti drugih. Zelo pogosto pa namesto pravih, klenih enoprostorcev tistim, ki bi bili zanje še zainteresirani, proizvajalci ponujajo avtomobile, ki smo jim včasih rekli potniški dostavniki. Ti so, roko na srce, zdaj dejansko bistveno bolj sofisticirani, a vseeno oblikovno »to ni to«. Na drugi strani pa so zelo redki malce večji avtomobili, ki precej bolj spominjajo na športne terence, a jim je vseeno uspelo zadržati večino, kolikor pač atraktivna oblika dopušča, lastnosti pravih enoprostorcev. Mednje bi lahko uvrstili tudi peugeota 5008.

Ko smo omenili atraktivno obliko, je treba izpostaviti, da je 5008 s svojim prednjim delom zdaj eden bolj izstopajočih, karakternih avtomobilov svoje sorte, kot celota pa po tej plati ne dosega manjšega 3008, ki se bolj skladno zaključi tudi z zadkom, medtem ko je 5008 tu pač »žrtev« svoje funkcije; a daleč od tega, da bi mu kaj manjkalo. Kakor koli, 5008 je precej zajeten avtomobil, ki v dolžino meri 4,64 metra, in tega ne skriva, na tej dolžini pa ponuja tri vrste sedežev, pri čemer denimo tudi vsak izmed treh v drugi vrsti ponuja sidrišča isofix za otroške sedeže, kar je dandanes prava redkost. Ponujajo pa tudi dovolj prostora za tri odrasle potnike. Ob tem ima prtljažnik že v osnovi prostornino kar 780 litrov, nosilnost avtomobila je 673 kilogramov, s čimer je 5008 tako rekoč popoln družinski avtomobil tudi za družino s tremi otroki.

Pri tem avtomobilu je dodaten, velik bonus v primerjavi s številnimi, ki jim pravimo »družinski«, to, da bo v vožnji z njim izjemno užival tudi voznik. Položaj za volanom, občutek na vozniškem sedežu, odzivnost volanskega mehanizma, lahkotnost upravljanja (kljub zajetnosti štirikolesnika), udobje na daljših vožnjah, atraktivnost in kakovost voznikovega delovnega prostora… V vsem tem si 5008 zasluži zgolj pohvale, pri čemer za dobre vozne lastnosti zagotovo poskrbi tudi pogonski sklop 180-konjskega (133-kilovatnega) 2-litrskega dizelskega motorja in 8-stopenjskega samodejnega menjalnika, ki predstavlja vrh ponudbe in avtomobilu omogoča odzivno vožnjo (pospešek do stotice 9,2 sekunde) pri vseh hitrostih in obremenitvah, ob tem pa je tudi varčen – na testu nam je porabil 6,8 litra dizelskega goriva na 100 kilometrov.

Vseeno pa, jasno, peugeot 5008 ni popoln. Odzivnost zaslona na dotik tako denimo ni med najboljšimi, prav tako Peugeot kar malce nerazumljivo še naprej vgrajuje kamere slabe ločljivosti, ki pri testnežu predvsem ob slabšem vremenu in vidljivosti skorajda ni bila uporabna. Obenem še naprej obstaja manjši del voznikov, ki jim bo zgornji rob majhnega volanskega obroč prekril merilnike; sami s tem sicer nismo imeli težav in smo znova ugotovili, da nam ustreza v popolnosti.

Testni peugeot 5008 z najmočnejšim motorjem, ki je na voljo pri tem avtomobilu, in drugo najvišjo stopnjo opreme GT stane 39.920 evrov. Ni malo, a je cena zelo korektna za vse, kar ta avtomobil ponuja.