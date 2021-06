Mladi Nazarčan Vid Čeplak, ki se v teh dneh poslavlja od osnovnošolskih klopi, se je že večkrat izkazal z dobrodelnimi projekti. Vsa Slovenija pa je zanj izvedela, ko se je zavzel tudi za pomoč malemu Krisu, ki je v ZDA prejel drago zdravilo, pomagal pa je tudi soimenjaku Vidu s Ptuja in njegovi mami, ki jima je grozila deložacija. Za oba je denar zbral na dražbi košarkarske žoge, na katero se je podpisal košarkar Goran Dragić.

Že 13 let pridobivajo donatorska sredstva

»Vem, da nekateri starši ne zmorejo plačati stroškov šole v naravi, ekskurzij, raznih prevozov, tečajev plavanja, smučanja, navsezadnje tudi stroškov fotokopij. A na naši šoli je drugače, saj že 13 let uspešno krije vse to in je edina brezplačna šola v državi,« pravi Vid Čeplak, ki je na idejo, da bi pomagal šoli zbrati prepotreben denar za kritje vseh teh aktivnosti, prišel, ko mu je prijatelj podaril dres nogometaša Markusa Tavaresa. Takrat je dobil zamisel, da bi poskušal zbrati še rekvizite drugih uspešnih športnikov, zato je nanje naslovil prošnje za donacijo. Odziv je bil nad pričakovanji, saj je zbral kar 75 artiklov, med katerimi sta tudi kolesarska dresa in podpisana rumena majica Tadeja Pogačarja z lanske dirke po Franciji in majica Primoža Rogliča. Pa tudi dres slovenske nogometne reprezentance z vsemi podpisi igralcev, dres celjskega in velenjskega rokometnega kluba s podpisi, dresi slovenskih smučarjev, hokejske palice in še veliko drugih rekvizitov. Te zdaj draži po spletu do 23. junija. Celoten projekt sicer vodi organizacijski odbor na čelu z županom Občine Nazarje Matejem Pečovnikom, ki je na soobčana Vida, kakopak, upravičeno ponosen. Ravnateljica OŠ Nazarje Vesna Lešnik pa pove, da projekt brezplačne osnovne šole pri njih poteka že trinajst let in toliko časa njihova šola vse aktivnosti zagotavlja brezplačno. »Zaposleni na šoli, starši in učenci se vseskozi trudijo in pridobivajo donatorska sredstva na različne načine. Pripravljajo dobrodelne koncerte, izdelujejo voščilnice in pečejo pecivo. Vse zato, da bi vsi otroci imeli enake možnosti in bi doživeli čim več. Pozitiven pa je tudi odziv lokalnega gospodarstva,« pove Lešnikova. Čeplak pa navdušenja nad odzivom kar ne more skriti. »Odzvalo se je res veliko športnikov iz naše doline in celotne Slovenije, pa tudi tujine, denimo Hrvaške in Norveške. Vsi so pripravljeni pomagati, čeprav se morajo za dosego svojih ciljev marsikdaj tudi sami žrtvovati in odrekati,« pravi devetošolec, ki so mu ob strani stali in pomagali tudi starši in prijatelji.

Ko so spoznali, da sami tako velikemu projektu ne bodo kos, so k sodelovanju poleg sedanje ravnateljice povabili tudi nekdanjega ravnatelja Jožeta Kavtičnika, ki je bil prvi pobudnik brezplačne osnovne šole v Nazarjah. Nazarski župan Pečovnik je prevzel vajeti organizacijskega odbora. »Za izvedbo dobrodelne dražbe je na domeni www.drazba-nazarje.si vzpostavljena posebna spletna stran, ki bo aktivna do 23. junija do 23.59. Sodelujoči se bodo morali najprej registrirati, nato pa bodo lahko licitirali izdelke. Posamezni artikel bo prodan tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno in bo po elektronski pošti pozvan, da zaključi nakup,« pravila razloži Pečovnik. Doda, da bodo, če bodo zbrali veliko denarja, del tega podarili tudi drugim šolam v Zgornji Savinjski dolini.