Eriksen se je že družil s soigralci

Danski nogometaš Christian Eriksen, je že dan potem, ko so ga po srčnem infarktu odpustili iz bolnišnice, v trening kampu blizu Koebenhavna obiskal soigralce, se z njimi družil in prisostvoval skupnemu kosilu. Kot so povedali njegovi soigralci, je v ekipo prinesel dodatno energijo.