Madžarska na evropskem prvenstvu v nogometu ostaja v igri za napredovanje v osmino finala, potem ko je odščipnila točko svetovnim prvakom Francozom (1:1). Drugi krog v mikavni skupini F bosta ob 18. uri nadaljevali Portugalska in Nemčija, ki se bosta pomerili v Münchnu. Tri ure kasneje bo Španija v Sevilli igrala s Poljsko.

Huda vročina in do vrha napolnjen stadion Ferenca Puskasa v Budimpešti z glasnimi navijači sta pričakali Madžarsko in Francijo. Svetovni prvaki so hitro prevzeli pobudo, a imeli ogromno težav z zaključevanjem akcij. Napadalni trio Benzema-Mbappe-Griezmann je neprestano pretil okoli kazenskega prostora, a je bila madžarska obramba zelo zbrana. Razmere za igro so bile otežene in sredi prvega polčasa je moral z igrišča domači kapetan Szalai, ker se je zaradi temperatur čez 30 stopinj Celzija slabo počutil, da so ga hladili z mokrimi brisačami. Ko je kazalo, da bosta tekmeca na odmor odšla brez gola, se je stadion zatresel v sodnikovem podaljšku, ko je Madžarska šokirala Francoze z vodstvom. Na prvo vratnico je zadel Fiola in prekinil francoski niz petih zaporednih tekem brez prejetega gola. Galski petelini so na velikih tekmovanjih pred petimi leti nazadnje zaostajali po uvodnih 45 minutah.

Madžarska je bila zelo bojevita tudi v nadaljevanju in na krilih glasnega občinstva je grenila življenje francoskim zvezdnikom, ki so morali v igro poslati še četrtega napadalca. Pritisk gostov je postajal vse hujši in Dembele je z močnim strelom stresel vratnico. Izenačenje je viselo v zraku, realiziral pa ga je Griezmann, ki je odbitek madžarskega branilca Orbana pospravil v mrežo. To je bil sedmi gol napadalca Barcelona na evropskih prvenstvih. Uspešnejša sta le Ronaldo (11) in Platini (9). Francija je v zaključku tekme z najmočnejšo zasedbo na tem prvenstvu krenila po zmago, vendar je blestel madžarski vratar Gulacsi. Gostovanja na Madžarskem so bila za Francijo vedno zelo zahtevna – na devetih tekmah so zmagali samo enkrat, dvakrat remizirali in šestkrat izgubili. Francijo v zadnjem krogu predtekmovanja čaka tekma s Portugalsko, Madžari pa se bodo pomerili z Nemčijo.