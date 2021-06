Paris je Willow zaupala tudi to, da je bilo travmatično biti otrok enega najslavnejših ljudi na svetu. Poleg hude paranoje je imela zaradi obleganja paparacev tudi slušne halucinacije: slišala je klikanje fotoaparatov, tudi kot teh ni bilo v bližini. »Hodila sem na terapije zaradi mnogih stvari,« je priznala Paris in dodala, da je zapadla v depresijo in se večkrat poskušala ubiti. Danes se, kot je še zaupala Willow, s katero sta prijateljici že vrsto let, posveča predvsem glasbi, ki ji je po njenih besedah rešila življenje. Lani je podpisala pogodbo z glasbeno založbo in izdala svoj prvi singel Let Down. Teža slave Michaela Jacksona, ki je veljal za kralja popa, ostaja, čeprav Paris meni, da bi bil oče nanjo danes ponosen.