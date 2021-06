Vožnja na čas se je končala z zmago Jana Tratnika (Bahrain-Victorious), za njim pa se je uvrstil slovenski dvojec iz ekipe UAE Emirates: drugouvrščeni Jan Polanc (presenetljivo je izpadel iz moštva za bližnji Tour de France) je zaostal za devet sekund, tretjeuvrščeni Tadej Pogačar pa 34. Čeprav mu ni uspelo ubraniti naslova prvaka z lanske Pokljuke in skupno tretjo zaporedno lovoriko v vožnji na čas, Tadej Pogačar ni bil preveč razočaran: »To ni bil moj dan. Narobe sem startal, saj sem prehitro začel, v drugem krogu nisem več našel pravega ritma, v zadnjem krogu pa sem precej trpel. Glede na to, da sem že v drugem krogu začutil, da ne morem preveč pritiskati, sem še kar dobro odpeljal. To je bil dober trening za Tour, na katerem bo podoben kronometer v peti etapi. Vem, kje sem storil napako, in upam, da se v Franciji ne bo ponovila. Ni preplaha, ni alarma, je pa dobra šola za kronometer na Touru.«

Aktualni zmagovalec Toura bo imel priložnost za »popravni izpit« že na jutrišnji cestni dirki v Kopru. Ta bo potekala v krogu z vzponom na Markovec in spustom proti Žusterni ter skupno 1650 višinskimi metri: kolesarji bodo morali krog prevoziti desetkrat, kolesarke pa šestkrat. Lanskega naslova s cestne dirke s ciljem na Ambrožu pod Krvavcem ne bo branil Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki se le s treningi in brez nastopov na dirkah pripravlja na Tour. Pogačar je bil lani drugi, dodaten motiv pa bo dejstvo, da ni bil še nikoli cestni prvak Slovenije.

Toda med dvojnim programom v Kopru (četrtek, nedelja) je 22-letni Pogačar odšel domov na »svojo« dirko, kajti včeraj je v poslovni coni v Komendi gostil tretji pokal Tadeja Pogačarja in veliko nagrado Plastike Virant. Vrhunec tekmovanja na krožni progi dolžine 1100 metrov v 12 starostnih kategorijah je bila moška preizkušnja v razredu elite, ko so morali »profiji« prevoziti 36 krogov (39,6 km). Na vmesnih sprintih – štel je vsak tretji krog – so najhitrejši štirje dobili točke (5, 3, 2, 1). Na prvih dveh dirkah za pokal Tadeja Pogačarja je obakrat slavil Luka Mezgec: predlani je zbral kar 56 točk oziroma 32 več od drugouvrščenega Pogačarja, lani pa pa je s sprinti osvojil 27 točk oziroma le eno več od drugouvrščenega Avstrijca Marca Hallerja. Včeraj je kriterijska dirka v Komendi z močno zasedbo dobila novega zmagovalca, najhitrejši pa je bil ***** ********* ***********.