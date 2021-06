Ena najmanj atraktivnih tekem v dosedanjem poteku evropskega prvenstva v nogometu je pripadla Švedski in Slovaški (1:0). Osmi dan tekmovanja prinaša oba preizkusa drugega kroga v skupini D. Ob 18. uri se bo Hrvaška v Glasgowu pomerila s Češko, Anglijo in Škotsko pa tri ure kasneje v Londonu čaka novo poglavje izjemnega nogometnega rivalstva sosedskih držav.

Švedska je iz enajstmetrovke premagala Slovaško, ki je neuspešno lovila točko za uvrstitev v osmino finala. Skandinavci so po remiju brez gola s Španijo vendarle dosegli zadetek, potem ko je dolgo časa kazalo, da se bo tudi njihova druga tekma na prvenstvu končala z 0:0. Navijači v Sankt Peterburgu so skoraj eno uro igre čakali na prvo resno priložnost, ko je slovaški vratar ubranil poskus Augustinssona z glavo. Švedi so nato odločneje pritisnili proti golu nasprotnika in bili nagrajeni z vodstvom, ko je prvo najstrožjo kazen v reprezentančni karieri izkoristil Emil Forsberg. To je bil sploh prvi švedski gol po 365 minutah strelskega posta na turnirjih Evrope. Slovaška, ki je nastopila z drugo najstarejšo enajsterico v zgodovini evropskih prvenstev (30 let in 125 dni), je na koncu ostala brez strela v okvir švedskih vrat. Drugi krog v skupini E bosta jutri zvečer dopolnili Španija in Poljska.