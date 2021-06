Slovenija v New Yorku soorganizirala dogodek o umetni inteligenci in enakosti spolov

Slovenija je v četrtek v New Yorku skupaj z OECD, Avstralijo, Grenado, Maldivi in agencijo ZN za ženske organizirala virtualni dogodek Združenih narodov o umetni inteligenci (AI) in enakosti spolov. Udeleženci so razpravljali, ali je sta umetna inteligenca in enakost spolov "prijatelja ali sovražnika".