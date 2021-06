Kritika razstave Invader – Grafike na papirju: Neznana zvezda

Med Ljubljančani so zasloveli majhni mozaiki, ki jih je francoski umetnik Invader ponoči in podnevi zacementiral na prepoznavne kraje v našem mestu. Nabralo se jih je že več kot 40 in staro in mlado jih obiskuje in išče ter tako soustvarja mestno umetnost. Ob razstavi Grafike na papirju je v Ljubljani nenapovedano namestil še dodatnih več kot 20 mozaikov, ki so hipoma postali instagramovska uspešnica, saj si jih je neposredno in posredno ogledalo že več kot 500.000 ljudi.