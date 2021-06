Pa smo le dočakali, na kar smo čakali osem mesecev. Državni vrh je v torek, 15. junija, razglasil konec epidemije. Sicer ne tako svečano kot lani, ko nas je zaradi požrtvovalnega boja proti virusu počastil s preletom ameriških zračnih sil in turističnimi boni. Ampak zaslužili bi si več. Če smo bili lani nagrajeni za vojskovanje proti sovragu od 12. marca do 1. junija, bi lahko letos v znamenje zahvale prišla vsaj kakšna letalonosilka, saj smo strumno in pogumno, tako kot nam je bilo zaukazano, na kavčih preležali od 19. oktobra do 16. junija. Pa nič ne de. Čas za praznovanje bomo še imeli, saj prihajajo počitnice, prvi vročinski val in napovedani novi turističnimi boni v vrednosti 120 evrov, kar je sicer tudi manj kot lani. A letos vsaj potovati ne bo treba in se boriti za prenočišča kje v Portorožu ali Prlekiji, saj bomo po napovedih bone lahko porabili kar v svojem najbolj priljubljenem lokalnemu bifeju ali kakšni drugi kulturno-umetniški ustanovi. Nič čudnega, da so v reviji Zvezde Lady nemudoma naredili anketo med svojimi rednimi strankami in jih pobarali, kje in kako nameravajo unovčiti novo radodarno državno pomoč v obliki darila in kje so zapravili prejšnjo, če so sploh jo.

Vedno hudomušni Vinko Šimek je v svojem duhovitem tonu pripovedoval, da sta bila lani ob tako veličastnem državnem darilu oba z ženo povsem blažena in da je on svoje podaril njej, ona pa svoje njemu. Potem sta skupaj z državnima dariloma odpotovala za pet dni v znameniti upokojenski hotel Delfin v Izolo in zraven še malce doplačala, da sta lahko pet dni na polno uživala v družbi generacije, ki je ne delajo več. Novo darilo pa bosta unovčila za obisk kakšne kulturne prireditve. Tudi Andrej Šter, šef urada za izgubljene in obtičale Slovence po svetu, je razkril, da je lanske bone skupaj z ženo Meto izkoristil za nekajdnevni obisk slovenskega morja, v Strunjanu, letošnje pa bosta, kot je napovedal, izkoristila ponovno na istem mestu zločina, v Strunjanu, le da jih bosta porabila za kavo in kozarec vina.

Obleka z Evrovizijekot muzejski eksponat Niso pa čisto vsi protivirusnim prvoborcem za nagrado ponudili manj kot lani. Na državni televiziji so denimo napovedali, da nas bodo poleti namesto s ponovitvami razvajali s čisto pravim razvedrilnim programom. V Slovenskih novicah so zabeležili, da ljubiteljem kakovostne narodnozabavne glasbe v poletnih mesecih nikakor ne bo dolgčas in ne bodo obsojeni na gledanje že nekajkrat videnih koncertov iz preteklih let. Na RTV Slovenija sicer o novi oddaji uradno še molčijo, več naj bi bilo znano v prihodnjih dneh, njim pa je uspelo izbrskati, da se bo nova oddaja imenovala Poletni pozdrav, prvič bo na sporedu 2. julija, voditeljica in tudi scenaristka oddaje pa bo Darja Gajšek, ki se je v zadnjih mesecih, kot so še posebej opazili, zelo veliko pojavljala v družbi s svojo »rutarco«, diatonično harmoniko, s katero se očitno odlično razumeta že od otroških let, ko jo je nanjo naučil igrati njen oče. Da slovenska muzika ni od muh in da so tisti, ki se pritožujejo nad kvaliteto in nad z državnim dekretom predpisanimi kvotami, povsem za luno, dokazuje tudi to, da se je obleka Nuše Derenda, s katero se je spopadla s konkurenti na izboru za pesem Evrovizije leta 2001 in s sedmim mestom dosegla eno od dveh najboljših slovenskih uvrstitev, po poročanju Sveta 24 znašla kot razstavni eksponat v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v sklopu razstave Republika Slovenija 30 let, s katero predstavljajo obdobje od osamosvojitve do danes. Nušina obleka tako dela družbo protokolarnim darilom, vsem s kresnikom nagrajenim romanom, ilustracijam Damijana Stepančiča Zdravljica, številnim uniformam, izpušnim sistemom podjetja Akrapovič ter predstavitvam doma in v svetu priznanih posameznikov, kot so Lučka Kajfež Bogataj, Ana Roš, Uroš Ahčan, Pedro Opeka, Drago Jančar, Tomaž Pandur, Tadej Pogačar, Primož Roglič in skupina Novi kolektivizem/NSK.