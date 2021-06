»Pozdravljeni. Odločil sem se, da se ne bom udeležil letošnjega prvenstva v Wimbledonu in olimpijskih iger v Tokiu. Nikoli ni lahko sprejeti takšne odločitve, ampak odločil sem se, da bom prisluhnil svojemu telesu, in po pogovoru s svojo ekipo razumem, da je to prava odločitev,« je sporočil Nadal.

Nadal je v svoji karieri osvojil 20 grand slam naslovov med posamezniki, od tega 13 naslovov na odprtem prvenstvu Francije, kjer pa letos ni ubranil lanske krone.

Rafa je bil dvakrat najboljši na sveti travi v Wimbledonu (2008, 2010), štirikrat je zmagal na US Opnu (2010, 2013, 2017, 2019) in enkrat na OP Avstralije (2009).

Trenutno tretji igralec na svetovni jakostni lestvici ATP je med razlogi, zakaj se je odločil za odpoved Wimbledona in kasneje Tokia, omenil, da mora »okrevati po dolgi sezoni na igriščih«.

Že dvakrat zlat na OI Petintridesetletni Nadal je na olimpijskih igrah osvojil dve zlati kolajni. Zlato med posamezniki je osvojil na OI 2008 v Pekingu, v moških dvojicah v paru z Marcom Lopezom pa je bil zlat leta 2016 v Riu de Janeiru. »Cilj je podaljšati kariero in še naprej delati tisto, kar me veseli. To je tekmovati na najvišji ravni in se še naprej boriti za poklicne in osebne cilje na najvišji ravni tekmovanja,« je med drugim omenil Nadal. Takšno možnost je nakazal po polfinalnem porazu na OP Francije. Premagal ga je številka 1, Srb Novak Đoković, ki je nato dobil tudi peščeni turnir in števec naslovov na turnirjih za grand slam povišal na 19. Nadal in švicarski zvezdnik Roger Federer jih imata 20.