Trojica je nekaj po 9. uri po lokalnem času z izstrelišča Jiuquan v puščavi Gobi z raketo Dolgi pohod 2F poletela proti postaji Tiangong, kjer bo približno 380 kilometrov nad Zemljo preživela tri mesece. Izstrelitev je v živo prenašala kitajska državna televizija.

Astronavti bodo čas v vesolju preživeli v modulu Tianhe, glavnem delu postaje, ki so ga v orbito namestili konec aprila. Modul med drugim razpolaga z ločenimi bivalnimi prostori za vsakega od njih, tekaško stezo in komunikacijskim centrom za pošiljanje sporočil in video klice s kontrolnim centrom.

Gre za prvo kitajsko človeško misijo v vesolju v skoraj petih letih. Njen poveljnik je Nie Haisheng, odlikovan pilot letalskih sil, ki je sodeloval že na dveh predhodnih misijah. Tudi preostala člana Liu Boming in Tang Hongboa sta pripadnika vojske.

Njihova prvenstvena naloga bo vzpostavitev delovanja 22,5-tonskega modula Tianhe. 16,6 metra dolg in 4,2 metra širok modul je prvi in glavni sestavni del vesoljske postaja, ki bo na koncu tehtala skoraj 70 ton in med drugim vključevala bivalne prostore in znanstvene laboratorije.

Različne elemente bodo izmenično pošiljali v vesolje v roku naslednjih nekaj let. Gradnjo bodo spremljale redne dobave tovora in tudi človeške odprave, poroča britanski BBC.

Kitajska v zadnjih letih ni skrivala svojih ambicij v vesolju in zadnja izstrelitev je po pisanju BBC le še en prikaz njenih zmožnosti na tem področju. V zadnjih pestih mesecih je državi uspelo s površja Lune prinesti vzorce kamnin in zemlje, njen rover trenutno raziskuje Mars.

Kitajske vesoljske ambicije je deloma pognala ameriška prepoved njenega sodelovanja na Mednarodni vesoljski postaji, pri kateri sodelujejo ZDA, Rusija, Kanada, Evropa in Japonska, piše AFP.