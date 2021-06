Kakšen je zvok kamna

V Štanjelu bo od 18. do 20. junija potekal mednarodni festival kamnitih glasbil Zvok kamna 2021. Organizatorja društvo Slovenski tolkalni projekt in ORA želita že z drugim tovrstnim festivalom poslušalce in strokovno javnost seznaniti z različnimi glasbenimi izrazi, ki jih omogoča kamen.