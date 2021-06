Selektor Aleksander Sekulić je ob odpovedi Gašperja Vidmarja zaradi številnih poškodb v zadnjih letih krvavo potreboval prvega centra in se raje kot za Alena Omića, ki ima za seboj dobro sezono pri Bourgu, odločil za Tobeyja, ki je prav tako dobro igral pri evroligaški Valencii.

»Iskreno se zahvaljujem Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskemu komiteju Slovenije na čelu s predsednikom Bogdanom Gabrovcem ter vsem ostalim, ki so pripomogli, da je Mike Tobey po izredno hitrih postopkih prejel slovensko državljanstvo. Verjamem, da se bo hitro vklopil v izbrano vrsto in pripomogel k uspešnim igram slovenske reprezentance, saj gre za fanta z odličnimi značajskimi lastnostmi ter igralskimi sposobnostmi,« je povedal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, ki tako kot vsi pri zvezi z Luko Dončićem vidi priložnost za zgodovinski preboj na olimpijske igre. Slovenija bo na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu najprej igrala z Angolo in Poljsko, nato pa jo čakata še pričakovana polfinalni in finalni obračun in skoraj neizogiben »zmenek« z gostiteljico Litvo ter NBA centroma Domantasom Sabonisom in Jonasom Valančiunasom.

Mike Tobey velja za nepopustljivega košarkarja, ki dobro igra v obrambi, odlično skače in je močan adut tudi v napadu. S košarko se ukvarja že od malih nog, nase pa je močno opozoril na univerzi v Virginiji. Pri Valencii igra od leta 2016, v sezoni 2017/18 pa je bil posojen v Tenerfie. Na 33 evroligaških tekmah je letos povprečno beležil po 9,6 točke in 5 skokov, na 41 tekmah španskega prvenstva pa po 9,8 točke in 4,3 skoka. »Zelo sem navdušen nad priložnostjo, da bom lahko zaigral za slovensko reprezentanco. Vem, kako pomembna je košarka v Sloveniji in s kako bogato zgodovino se reprezentanca lahko pohvali. Na igrišču ter izven njega sem pripravljen dati vse od sebe ter ekipi pomagati na kakršenkoli način,« pravi Mike Tobey.