Aktivna člana gledališke skupine v Medvodah sta odrske deske zamenjala za kuhinjske in tako je nastala oddaja Ljubiteljska kuharija, kjer boste našli tako tradicionalne kot tudi moderne jedi, vedno pa jim dodata svojo osebno noto.

V koprodukciji KUD Fofite z Zavodom Sotočje njuna kuharska oddaja združuje nekaj, kar se zdi na prvi pogled nezdružljivo – zapriseženo vegetarijanko in zapriseženega mesojedca. In kako to deluje? Pravita, da zelo dobro, seveda pa ne gre brez zbadanja na to temo. Ko kuhata, največkrat skuhata dve različni jedi, eno mesno in eno vegetarijansko, sta pa zmožna stopiti tudi skupaj in narediti eno samo jed, ki vsebuje tako vegetarijanske kot mesne komponente.

Njuna največja želja je pokazati gledalcem, da je kuhanje lahko zabavno in enostavno. Zato se največkrat v oddaji kuha jedi, ki so za pripravo nezahtevne in hitre, sestavine pa vsem dostopne. Gledalce želita spodbuditi k uporabi svežih in kakovostnih sestavin, ki jih ponujajo krajevni pridelovalci in predelovalci.

Oddaje si lahko ogledate prek facebook kanalov KUD Fofite ali Visit Medvode, na spletnem youtube kanalu Ljubiteljska kuharija in na lokalni televiziji TV Medvode, nikar pa ne spreglejte niti naslednjih receptov, ki vam bodo zagotovo popestrili poletne dni. Pa dober tek!

LCHF rezanci z gorgonzolo in šparglji Sestavine za 2 osebi: –4 jajca, –100 g sirnega namaza, –1 žlica indijskega trpotca, –2 dl smetane za kuhanje, –100 g gorgonzole, –manjši šop špargljev, –sol in poper po okusu. Priprava: Najprej se lotimo priprave testenin. Pečico prižgemo na 150 °C. V posodi razžvrkljamo jajca in primešamo sirni namaz. Ko dobimo enotno zmes, vanjo umešamo še indijski trpotec in premešamo toliko, da v masi ni grudic. Počakamo nekaj sekund, da se masa začne gostiti, nato jo vlijemo na pekač, obložen s papirjem za peko, in damo v pečico za 10 minut. Testenino vzamemo iz pečice, počakamo, da se malo ohladi, potem pa jo narežemo na poljubno široke rezance. Za polivko najprej pristavimo vodo, ki jo solimo. Ko zavre, vanjo stresemo očiščene šparglje in jih kuhamo nekaj minut, ravno toliko, da se malo omehčajo. Medtem v drugo kozico damo smetano za kuhanje ter gorgonzolo in počakamo, da se slednja stali. Blanširane šparglje narežemo na približno pol centimetra velike kolutke in jih vmešamo v polivko. Začinimo jo s soljo in poprom ter jo polijemo po rezancih.

Cvetačni riž z zelenjavo in piščancem Sestavine za 2 osebi: –pol glavice manjše cvetače, –1 manjši por, –1 čvrst avokado, –1 šopek mete, –1 paradižnik, –2 žlici kisle smetane, –4 piščančja stegna brez kosti, –sol in poper po okusu, –svinjsko mast, –pinjole. Priprava: Cvetačo naribamo (lahko si pomagamo z multipraktikom, če imamo nastavek za ribanje) in tako dobimo cvetačni riž. Za to jed bomo potrebovali dve ponvici. V prvi spečemo piščančja stegna, ki jih začinimo po okusu. V drugi ponvici na svinjski masti popražimo por. Ko dobi lepo rjavo barvo, mu dodamo na manjše kocke narezan avokado in pražimo še kakšno minuto ali dve. Nato dodamo cvetačni riž, pražimo približno tri do štiri minute, na koncu pa dodamo še na kockice narezan svež paradižnik in sesekljano meto. Cvetačno rižoto razporedimo na dva krožnika, vsakemu dodamo žlico kisle smetane ter dve piščančji bedrci. Čisto na koncu po vrhu posujemo rahlo pražene pinjole.

Slana jabolčna pita Sestavine za dve osebi: –1 zvitek listnatega testa, –2 čebuli, –2 žlici kisle smetane, –80 g mehkega kozjega sira, –2 kisli jabolki, –pest orehov, –100 g sira čedar, –1 piščančji file, –gorgonzola po okusu. Priprava: Čebuli narežemo na lunice in na maslu počasi pražimo, dokler ni lepe rjave barve. Vmes narežemo jabolki na lističe, na grobo sesekljamo orehe, piščančje prsi narežemo na čim tanjše rezine, kislo smetano in kozji sir zmešamo skupaj, sir naribamo. Ko imamo vse lepo pripravljeno, začnemo z zlaganjem. Listnato testo odvijemo, ga prerežemo na pol in tako dobimo podlago za dve piti, ki ju damo na pekač, obložen s papirjem za peko. Na testo naložimo popraženo čebulo in jo razporedimo skoraj po celotni površini listnatega testa – pustimo le kak centimeter roba, da bo testo tam lepo narastlo. Na čebulo sem in tja razporedimo kupčke mešanice kisle smetane in kozjega sira, nato razporedimo po piti še jabolka in soljene rezine piščanca. Vse skupaj posujemo z naribanim sirom ter orehi. Po želji lahko za piko na i dodamo še malo gorgonzole. Pito pečemo pri 180 °C (ventilacijsko) približno 20 minut.