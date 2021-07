Pelargonije, ki jih je enostavno negovati, so odlična prva izbira za sončna in polsenčna mesta: priljubljene so predvsem zaradi živih barv, raznolikih oblik in veselja, ki jih prinašajo njihovi cvetovi. Strokovnjaki, združeni v iniciativi Pelargonium for Europe (Pelargonije za Evropo), so delili nekaj svežih zamisli za ustvarjanje rastlinskega raja sredi mesta in pojasnili, zakaj so pelargonije primernejše za urbana podnebja kot marsikatere druge rastline.

Naredi sam Zunanji regal za mestni balkon, ki ga lahko naredite sami, ni le lep, ampak tudi praktičen, saj ponuja ogromno prostora, poleg tega pa ga lahko uporabite kot pregradno ali špansko steno. Njegova ključna prednost: cvetlični lonci iz terakote, v katerih so nasajene pelargonije, so vgrajeni v police, zato se ne morejo prevrniti. Da poustvarite ta trendovski regal iz lestve, potrebujete lestev, tri do štiri 16 mm debele deske, vrtalnik, vijake in izvijač, vbodno žago, brusni papir, šestilo, svinčnik, ravnilo in več cvetličnih loncev iz terakote, v katerih so nasajene pelargonije različnih barv.

Lonci za mestni balkon Lak za nohte spremeni običajne bele cvetlične lonce v posebne umetnine, ki še poudarijo okrasno vrednost pelargonij in drugih balkonskih rastlin. V ta projekt za domače mojstre vam ni treba vložiti veliko časa in truda; vse, kar potrebujete, so beli lonci, lak za nohte različnih barv, lesene palčke za mešanje in veliko skledo ali drugo posodo za vodo. Navodila: Najprej lak za nohte izbranih barv nakapajte v posodo, napolnjeno z vodo. Nato previdno pomešajte z leseno paličico, da nastane zanimiv vzorec. Na koncu hitro potopite cel lonec v vodo, tako da je mokra celotna zunanja površina. Odlijte vodo in pustite, da se posuši. Vaša edinstvena umetnina je končana. Nasvet: Ker niti dva lonca nista enaka, več tovrstnih loncev, ki stojijo eden ob drugem, ustvari odlično popestritev.